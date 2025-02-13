Alman devi Türkiye'de işten çıkarmalara başlıyor

Almanya merkezli Siemens Enerji İspanya ve Türkiye’deki bazı tesislerinde işten çıkarmalar yapacağını duyurdu.

Siemens Enerji, Almanya ve İspanya’daki çalışan temsilcileriyle maliyet tasarrufu sağlamak adına anlaşmalar yapmayı başardığını duyurdu.

Sözcü'nün haberine göre Siemens Enerji, özellikle İspanya'da 130 çalışanı ve Türkiye'deki bir araştırma-geliştirme tesisinde 100 kişilik ekipten yaklaşık 60'ını işten çıkarma kararı almayı düşünüyor.

Şirketin bu hamlesi, mevcut zararlarını azaltma ve operasyonel verimliliği artırma amacı taşıyor. İsmi gizli tutulan bir kaynağa göre, bu kararlar, daha büyük çaplı işten çıkarmaların öncesinde atılan adımlar arasında yer alıyor.

Siemens Enerji, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Siemens Gamesa için büyük bir yeniden yapılandırma planını duyurmuştu.

Sözcü