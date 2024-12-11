Araç muayene istasyonları için yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, araç muayene istasyonlarında 4 yıl çalışarak tecrübeli olan amir yardımcıları istasyon amiri olabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

AMİR YARDIMCILARI İSTASYON AMİRİ OLABİLECEK

Bakan Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle getirilen uygulamaya ilişkin bilgi verdi. Araç muayene istasyonlarında 4 yıl çalışarak tecrübeli olan amir yardımcılarının istasyon amiri olabileceklerini ifade eden Uraloğlu, lise ve dengi okul mezunlarının da araç muayene istasyonlarında teknisyen olabileceğini bildirdi.

LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARINA YENİ HAK

Uraloğlu, bunun için sınav yapılacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu: Araç muayene istasyonlarında görevli muayene teknisyeni sayısının yüzde 20'sini aşmayacak şekilde, lise ve dengi okul mezunlarının da 6 haftalık saha eğitiminden sonra, araç teknolojisi, test usulleri, muayene yöntemleri, kusurlar tablosu, kusur değerlendirmesi, araç muayene mevzuatı, idari hükümler, genel bilgisayar kullanımı konularında iki haftalık teorik eğitim almaları ve bu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şartıyla araç muayene istasyonlarında teknisyen olarak görevlendirilmelerine imkan sağlandı.