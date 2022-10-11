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Asgari ücret 9 bin lira mı olacak? Bakan Bilgin'den yanıt

Asgari ücret 9 bin lira mı olacak? Bakan Bilgin'den yanıt

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücretle ilgili olarak ''Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim, kasım, aralık ayları sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve Komisyon karar verecek'' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücretin 9 bin lira olacağına ilişkin iddiaları değerlendiren Bilgin, asgari ücretin üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını söyledi.

Asgari ücretin kendisinin de karar verebileceği bir konu olmadığını dile getiren Bilgin, "Asgari Ücret Komisyonu'nun kararıyla ortaya çıkacak bir konu. Böyle loto tahmini yürütür gibi şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok" dedi.

"RAKAM TELAFFUZ ETMEK DOĞRU DEĞİL"

Asgari ücret için yasal ve hukuki sürecin belli olduğunu vurgulayan Bilgin, "Keyfi olarak belirlenmez bu. Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim ayındayız. Ekim, kasım, aralık ayları ve sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve komisyon karar verecek. Keyfi olarak çıkıp asgari ücret rakamı şu olacak ya da bu olacak demek mümkün mü? Bunları söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ya süreçten bihaberler ya da öylesine tahmin olarak açıklıyordur herhalde. " diye konuştu.

GELİR VERGİSİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILIYOR

Gelir vergisiyle ilgili bir çalışma olup olmayacağı konusunda da konuşan Bilgin, "Onunla ilgili çalışıyoruz. Sayın Maliye Bakanımızla paylaştık, görüşüyoruz" dedi.

Etiketler asgari ücret vedat bilgin
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