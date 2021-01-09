''AVM'ler pandemi döneminde herkesi mutlu eden birer yaşam alanı''

BirGün'ün haberine göre, son olarak Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu AVM’lerin pandemi döneminde herkesi mutlu eden birer yaşam alanı olduğunu savundu. Kalyoncu aynı zamanda pek çok kamu ihalesinde adı sıkça duyulan aynı zamanda ATV ve Sabah Grubunu da elinde bulunduran Kalyon Holding’in yönetim kurulu üyesi.

GYODER’in mevcut sorunlara çözüm bulmak amacıyla hayata geçirdiği GYODER Çözüm Platformu’nun 5’inci toplantısında konuşan Mehmet Kalyoncu ofis ve AVM’lerin yeni dünyaya nasıl uyum sağlayacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kalyoncu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“AVM’ler ise her ne kadar son yıllarda getirisi yüksek bir gayrimenkul yatırımı gibi gözükmese de yine de yatırımcıların bu alanda sürdürdüğü projeler vardı. Ancak salgında AVM’lerin hayatımızda tuttuğu yeri çok daha net görme şansımız oldu. E-ticaretin zirve yaptığını gördük. Herkesin belki konuşmalarda şahit olduğu, ‘AVM’ler bitecek, her şey internetten alınacak, AVM’ler lojistik depolara, eğitim ve sağlık yapılarına dönüşecek’ gibi öngörülerin yanlış olduğunu gördüğümüzü düşünüyorum.”

Tüketicinin bir arada olmayı ve birebir temas kurmayı özlediğini dile getiren Kalyoncu, “AVM’lerin geliştiricisinden yatırımcısına, perakendecisine, kiracısına ve müşterisine kadar önemli bir yer tuttuğunu ve kazan-kazan modelinde herkesi mutlu eden birer gayrimenkul ve yaşam alanı olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

AVM ISRARINDA TÜRKİYE TEK BAŞINA

Sosyal ve ekonomik dokuyu da kökünden değiştiren AVM’ler konusunda Türkiye, Dünya’ya da fark atmış durumda. Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan “Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu” başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre, 2018’de Avrupa’da 2,6 milyon metrekare genişliğinde AVM açıldı. Açılan AVM’lerin 525 bin metrekaresi Türkiye’den. Böylece 2018’de Avrupa’da en çok AVM açılan ülke Türkiye olmuş oldu. Üstelik Avrupa AVM pazarı giderek daralıyor. Aynı şirketin raporuna göre geçen yıl AVM arzı 2017 yılına göre yüzde 28 azalırken, perakende pazarına giren yeni arzda son 24 yılın en düşük değeri görüldü. Fakat Türkiye son 5 yıldır neredeyse her ay yeni bir AVM açarak rekora koşuyor. 2009’da 207 adet olan toplam AVM sayısı 2019’da 454’e yükseldi. Bu AVM’lerin kiralanabilir alanı ise 13 milyon 508 bin metrekareye karşılık geliyor. Başka bir hesapla Türkiye’deki AVM’lerin kiralanabilir alanının içine yaklaşık 1900 adet futbol sahası sığabiliyor.

