Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi: Sırada EYT var!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir çalışma yapacaklarını açıkladı.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 5500 TL'ye çıkarılan yeni asgari ücreti değerlendirdi. Yapılan zammın ara zam olduğu belirten Bakan Bilgin, yıl sonunda şartların tekrar değerlendirileceğini söyledi.

ARALIK'TA YENİ ÇALIŞMA YAPILACAK

Haber Global'de soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, "Aralık'ta biz yeniden oturacağız. Türkiye'nin şartlarını değerlendireceğiz. Enflasyonun gidişatını değerlendireceğiz. Şunu emekçilerimiz bilsin; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlettir ve sosyal devlet, çalışanlarını ve emekçilerini korur.

YIL SONUNA KADAR...

Bakan Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve Asgari Ücret çalışmalarından sonra gündemlerinin sözleşmeli kamu çalışmalarına kadro olduğunu söyledi, emeklilikte yaşa takılanlara da değindi.

Bilgin, "Sözleşmeliler sorununu çözmek zorundayız. Önümüzdeki dosya o. Sonra EYT var, sonra tekrar asgari ücret var, sonra ise geçici işçilerimiz var. Zannederim yıl sonuna kadar bunlardan birkaçını daha tamamlayacağız."