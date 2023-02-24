Bakan Kirişci: Çiftçi destek ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde bakanlığın afet bölgesindeki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Sahipsiz hayvanlar için 50 bin ton mama dağıtımını AFAD ile birlikte yapıyoruz. Depremde zarar gören işletme ve hayvanların tespitini yapıyoruz.

Depremde telef olan büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arılı kovan bedelsiz olarak temin edilecektir. 11 ilde 1 buçuk milyon kovan için acil şeker ihtiyacını karşılayacağız.

Bakan Kurum: 855 konutumuz için ilk kazmayı vurduk

ÇKS güncelleme süresini 8 Mayıs'a kadar uzattık.

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları için son başvuru 8 Mayıs, toprak analiz desteği için 31 Mart, yağlı tohumlu bitkiler için fark ödeme desteğini 2 Mayıs olarak uzattık.

ÖDEMELER MİRASÇILARA NAKİT OLARAK YAPILACAK

ÇKS başvurusunu yapıp vefat edenlerin mazot ve gübre destek ödemesini mirasçılarına nakit olarak yapacağız.