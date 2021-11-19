Bakan Pakdemirli'den ay çiçek yağı ve şeker açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında ay çiçek yağı ve şeker satışlarına kota getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'fiyatlar çok uygun' dediği Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında geçtiğimiz günlerde ay çiçek yağı ve şeker satışına kota getirilmişti.

Söz konusu gelişme sonrası iktidar cephesinden açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

''STOKLAR YETERLİ''

Türkiye'nin gıda stoklarının yeterli olduğunu öne süren Pakdemirli, "Yani Türkiye'de kimse sentetik olarak veya gereksiz bir yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın" ifadelerini kullandı.

''TEDBİRLERİ KONUŞUYORUZ''

''Geçen hafta içerisinde şekerle ilgili sanki arz problemi varmış gibi bir konu yapılmaya çalışıldı. Bugün itibarıyla Türk Şeker Fabrikaları, arzına devam etmekte, sektörümüzde arz fazlası var'' diyen Pakdemirli, ''Hatta bu arz fazlasının önemli bir kısmı da ihracat oluyor. Pandeminin başından beri Türkiye, güçlü üretim alt yapısı ve gıda sanayi perakende ve lojistik sektörleriyle hiçbir problem yaşamadı. Bundan sonra da tüketicimize hiçbir problem yaşatmıyor olacağız.

Elbette gıda fiyatlarıyla alakalı ciddi bir artış var. Bu artışın ana ve temel sebeplerinden bir tanesi, yurt dışı fiyatlarında çok ciddi bir tırmanış var. Birkaç misline çıkan fiyatlar var. Tüm dünyadaki gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış, dünyanın ana gündemine oturmuş durumda. Biz bununla ilgili olarak, ilgili gıda komitelerinden hem kısa, hem orta, hem de uzun vadeli tedbirlerin hepsini hükümetimiz içerisinde konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.