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Bakan Şimşek: 4 ayda 5.8 milyar dolar net giriş oldu

Bakan Şimşek: 4 ayda 5.8 milyar dolar net giriş oldu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk dört ayında portföy girişinin net 5.8 milyar dolar olduğunu belirterek, ''Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz.'' dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından nisan ayı ödemeler dengesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi." ifadelerini kullanan Şimşek, dış finansman girişlerindeki olumlu seyirin devam ettiğini vurguladı.

Şimşek, geçen yılın ilk 4 ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90'dan yüzde 158'e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72'den yüzde 116'ya yükseldi.

Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz. Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz."

AA

Etiketler mehmet şimşek hazine ve maliye bakanlığı dolar
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