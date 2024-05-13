Bakan Şimşek'ten döviz rezervi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz rezervlerindeki iyileşmenin devam edeceğini belirterek, ''Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan cari işlemler açığı verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı. Mart ayında 2023 yılı Mayıs'a göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25,8 milyar dolar oldu. Bu gerçekleşme ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7'ye gerilediğini ima ediyor. Programımıza duyulan güvenle risk primimiz düşüyor, dış finansmana erişim artıyor. Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek. Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Yıllık cari açıkta 8 aydır devam eden düşüş, programımızın başarısı.



Mart ayında 2023 yılı mayısa göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25,8 milyar dolar oldu.



Bu gerçekleşme ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7’ye gerilediğini ima ediyor.… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 13, 2024

TCMB'NİN DÖVİZ REZERVİ 126.9 MİLYAR DOLAR OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.