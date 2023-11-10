Bankada TL'si olana güzel haber: TL mevduat faizlerinde büyük artış

Bankaların hesabında Türk Lirası olan müşterileri için sunduğu 3 aya kadar vadeli mevduatlarda ortalama faiz 3 puana yakın artışla yüzde 44,5 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı zorunlu karşılık hamlesi sonrasında mevduat faizlerinde hızlı yükseliş izlendi.

Buna göre mevduatların ağırlıklı bölümünü oluşturan 3 aya kadar vadeli mevduatlarda ortalama faiz 2,78 puan artışla yüzde 44,50 seviyesine geldi.

TCMB'nin geçen hafta duyurduğu düzenlemeyle kur korumalı mevduatta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltildi ve döviz deposu için TL türüne ilave zorunlu karşılık oranı getirilmişti.

Düzenlemeye göre KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltilmiş, 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılmıştı.

TCMB, Eylül ayında KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadenin zorunlu olarak değişme oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltilmiş, 1 yıl kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için karşılama oranları yüzde 5 olarak belirtilmişti.

Söz konusu düzenlemeler bankaları KKM'den uzaklaştırmayı amaçlarken, bankaların müşterilerine standart TL mevduat için daha yüksek faiz teklif etmeleri sonrasında mevduat faizlerinde yukarı yönlü hareket yarattı.