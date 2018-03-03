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  3. 03 Mart 2018 15:26

Bir şirkete daha kayyum atandı ! Sahibi tutuklandı

Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’de 10 şubesi bulunan HYS Mağazaları, TMSF'ye devredilirken, şirketin sahibinin geçen hafta tutuklandığı ortaya çıktı.

Bir şirkete daha kayyum atandı ! Sahibi tutuklandı
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FETÖ soruşturmaları kapsamında TMSF bünyesine geçen son şirket, HYS Köroğlu Mağazacılık AŞ oldu. Şirketin bünyesinde 10 mağaza bulunuyor. Şirket sahipleri hakkında bir süre önce soruşturma başlatılmıştı.

Savcılığın talebi sonrası sulh ceza hakimliği, HYS Köroğlu için kayyum kararı verdi. Alınan karar sonrası şirket TMSF bünyesine geçti.

Şirketin sahibi Yunus Köroğlu’nun ise tutuklandığı anlaşıldı. Şirketin ticaret sicil kayıtlarına göre Köroğlu en son 2 Ocak’ta yapılan şirket genel kuruluna katıldığı anlaşıldı.

 

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