Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintileri için yeni karar

Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yatırım programının yurt içi tasarruflar bölümünde yer alan politika/tedbir seti içerisinde bireysel emeklilik sistemindeki (BES) sadeleşme hedefleri de yer aldı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan programa göre, BES'te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması sağlanacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan programa göre, BES'te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması sağlanacak. Bu politika için uygulanacak projeler için tedbirin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli yönetmelik değişikliklerinin paydaşların görüşlerine açılmasını müteakip yayımının gerçekleştirilmesi sayıldı.

BES tarafında yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES'e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamaların hayata geçirileceği düzenlemesi de yer aldı.

Programda kamuoyunda tartışma konusu olan tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin bir ibare de yer aldı. Buna göre otomatik katılım sisteminin işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

Programa göre bu konuda tüm tarafların mutabık olduğu model için gerekli mevzuat çalışmalarına başlanacak.