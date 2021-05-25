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Bireysel Emeklilik Sistemi BES'te yeni dönem başladı

Bireysel Emeklilik Sistemi BES'te yeni dönem başladı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 18 yaş altı vatandaşların kapsama alınmasına imkan tanınacak yasa yayınlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan kanuna göre, 1 Ocak itibariyle mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlarının, 31 Aralık 2023’e kadar kısmen veya tamamen BES’e aktarılabilmesine de imkan tanınıyor.

Yasa kapsamında ilave olarak istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primleri, 30 Haziran 2022’ye kadar kullanılan kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülebilecek. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu destekten yararlanacak.

 

 

Etiketler bes bireysel emeklilik sistemi
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