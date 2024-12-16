2024 asgari ücret zammını en doğru tahmin eden isim 2025 yılı zammını açıkladı

2024 yılı asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkan zam kararını en doğru tahmin eden isim olan çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı asgari ücret zammı için tahminini açıkladı.

Asgari ücrette 10 Aralık tarihi itibarıyla başlayan pazarlık süreci, bugün gerçekleşecek ikinci toplantıyla devam edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci kez bugün saat 14.00'te toplanacak. Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlaması bekleniyor.

Uzmanlar, asgari ücrette yüzde 30 ila yüzde 40 arasında bir artış öngörüyor. Bu oran, ücretin 22.102 TL ile 23.802 TL aralığında bir bantta şekillenebileceğini gösteriyor. Ancak rakamın hem işçi hem işveren tarafını memnun edecek bir denge gözeterek belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Tüm asgari ücretliler komisyondan çıkacak olan zam kararına odaklanmışken, 2024 yılı asgari ücret zammı tahmini doğru çıkan çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılı asgari ücret zammı için tahminini açıkladı.

Erdursun'u tahminine göre asgari ücrete yüzde 30 zam yapılacak. Mevcut 17 bin 2 TL olan asgari ücret bu oranla 22 bin liraya ulaşacak.

Erdursun yazısında "Asgari Ücrete kişi bazında 2.000 TL Asgari Ücret Desteği verilse yaklaşık 32 milyar maliyeti olur, bu du­rumda dahi Sosyal Güvenlik Kurumunun geliri 55 milyar artış olur. Asgari Ücret deste­ği ile %35 artış olursa Asgari ücret 25.000 TL olur." dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor ?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

Masadaki zam oranları neler ?

Geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zam yapılarak asgari ücret 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı. Bu yıl ocak ayında:

Yüzde 25 zam yapılırsa: Asgari ücret 21 bin 252 lira,

Merkez Bankası’nın yüzde 44 tahminine göre zam yapılırsa: 24 bin 483 lira,

Hedef enflasyona göre yüzde 21 artış yapılırsa: 20 bin 572 lira,

Üst bant tahmini olan yüzde 26’ya göre: 21 bin 422 lira,

Yüzde 30 artışta: 22 bin 102 lira,

Yüzde 40 artışta: 23 bin 802 lira,

Orta Vadeli Program’daki yüzde 41,5 tahmine göre: 24 bin 57 lira olacağı öngörülüyor.

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