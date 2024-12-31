Açlık ve yoksulluk sınırları açıklandı

Türkiye'de A'dan Z'ye zam yağmurları tüm hızıyla devam ederken, iktidar tarafından 22 bin 104 TL olarak ilan edilen asgari ücretin 29 bin 583 TL olmasını isteyen TÜRK-İŞ Aralık 2024'ün açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Yeni asgari ücret zammı beklentilerin çok altında sadece yüzde 30'uk bir zamla net 22 bin 104 TL olarak açıklanırken Türk - İş de Aralık 2024 açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Türk-İş'in açıkladığı verilere göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 20 bin 562 TL'den 21 bin 83 TL'ye yükseldi. Açlık sınırı ile ocak ayında geçerli olacak yeni asgari ücret arasında sadece 1021 lira fark bulunuyor. Açlık sınrı, 17 bin 2 liralık mevcut asgari ücretin ise 4 bin 81 lira üzerine çıktı.

YOKSULLUK SINIRI: 68 BİN 675 TL

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı 66 bin 796 TL'den 68 bin 675 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 26 bin 712 TL'den 27 bin 365 TL'ye çıktı.

TÜRK-İŞ'in hesaplamalarına göre, 2024 yılı Aralık ayında mutfak enflasyonu, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,54 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 46,09’a, yıllık ortalama artış ise yüzde 62,35 seviyelerine ulaştı.