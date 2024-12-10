Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İşte masadaki rakamlar

Türkiye'de tüm asgari ücretlilerle birlikte milyonlarca çalışanın ve ailesinin dört gözle beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek... İşte toplantı öncesi işte masadaki rakamlar...

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren 2025 yılı asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün saat 16.00'da yapılacak toplantıyla başlıyor.

Toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

2 bin 998 mi, 17 bin 998 mi pazarlığı

Asgari ücret artışının gerçekleşen enflasyon oranına mı, yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı konusundaki tartışmalar devam ederken Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 48,58 seviyesindeyken, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak açıklandı. Üst bant tahmini ise yüzde 46 düzeyinde. Gerçekleşen enflasyon oranına göre bir zam yapılması durumunda artışın yüzde 44-46 arasında olması bekleniyor. Eğer hedef enflasyona göre zam yapılırsa artış oranının yüzde 21-26 aralığında kalacağı ifade ediliyor.

Asgari ücret pazarlığında masada 4 işçi de olacak

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bu yıl Komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.

Mevcut asgari ücret

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi etkiliyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Masadaki zam oranları neler ?

Geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zam yapılarak asgari ücret 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı. Bu yıl ocak ayında:

Yüzde 25 zam yapılırsa: Asgari ücret 21 bin 252 lira,

Merkez Bankası’nın yüzde 44 tahminine göre zam yapılırsa: 24 bin 483 lira,

Hedef enflasyona göre yüzde 21 artış yapılırsa: 20 bin 572 lira,

Üst bant tahmini olan yüzde 26’ya göre: 21 bin 422 lira,

Yüzde 30 artışta: 22 bin 102 lira,

Yüzde 40 artışta: 23 bin 802 lira,

Orta Vadeli Program’daki yüzde 41,5 tahmine göre: 24 bin 57 lira olacağı öngörülüyor.