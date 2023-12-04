Asgari ücret için rakam veren Türk-İş geri adım attı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret pazarlığını açlık sınırı olan 14 bin lira seviyesinden başlatacaklarını söylemişti. Tepkiler üzerine Türk-İş'ten yapılan açıklamada, Atalay'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığı belirtildi.

Türk-iş Genel Kurulu'nda Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok" sözleri üzerine "Türk-iş'in asgari ücret teklifi netleşti" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

TÜRK-İŞ İLK KEZ RAKAM TELAFFUZ ETTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, 11 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi dün ilk kez rakam telaffuz etti. Atalay, pazarlığın açlık sınırının altında başlamayacağını söyledi.

DÜN 14 BİN 25 LİRAYI İŞARET ETTİ

Atalay, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz onun üzerinden bir pazarlık olur" diyerek asgari ücret pazarlığında alt sınırın 4 kişilik bir ailesinin açlık sınırı olan 14 bin 25 lira olduğunu işaret etti.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA

Atalay, sözlerinin tepki çekmesinin ardından ağız değiştirdi. Türk-İş'ten yapılan açıklamada, Atalay'ın asgari ücret ile ilgili "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok" ifadelerinin yanlış anlaşıldığı belirtildi. "Türk-İş'in 2024 yılı asgari ücret ile ilgili taban fiyatı belli oldu" şeklinde açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret taban fiyatının komisyon toplantılarının ardından masada bulunan komisyon üyeleri ile karar verileceği yer aldı.

KAMUOYUNA DUYURU



TÜRK-İŞ Genel Kurulu’nda Genel Başkan Ergün ATALAY, Asgari Ücret ile ilgili özel bir televizyon kanalına verdiği röportajında muhabirin Açlık Sınırı ile ilgili sorusu üzerine; “Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok.” ifadelerini… — TÜRK-İŞ (@turkiskonf) December 4, 2023

ERDOĞAN'DAN YILDA BİR ZAM AÇIKLAMASI

Son yıllarda rekor kıran enflasyonla birlikte, asgari ücret yılda iki defa belirleniyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada asgari ücretin bundan sonra yılda bir kez belirleneceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Türk-İş’in açıkladığı rakamlara göre, Kasım ayında; dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14.025 TL, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 45.686 TL oldu.

Açlık sınırının 14 bin 25 TL olduğu Türkiye’de, net asgari ücret ise 11 bin 402 TL.