Asgari ücret maratonu başlıyor: Bakan Işıkhan'dan yeni açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 10 Aralık'ta yapılacak asgari ücret toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, ''Asgari ücretle ilgili süreci salı günü başlatıyoruz, öncelikli gündemimiz asgari ücret'' dedi.

Bakan Vedat Işıkhan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Merkezi'nde 'Kamu Personel Sisteminin Güncel ve Hukuki Sorunları Sempozyumu'na katıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'nun da katıldığı sempozyumda mevzuat, uygulama ve yargı kararları bağlamında kamu personel sisteminin güncel ve hukuki meseleleri masaya yatırılarak sistemin iyileştirilmeye açık tarafları ele alındı.

Bakan Işıkhan, Memur-Sen'in sadece kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarını geliştirmediğini aynı zamanda dünyada mazlumların da sesi olduğunu belirterek, "Memur-Sen, Gazze'de soykırım yapan, İsrail'e en sert tepkiyi gösteren bir erdemliler hareketidir. Memur-Sen, 7 Güzel Adam'dan biri olan Mehmet Akif İnan'ın kurduğu, çatışmacı ve tahrip edici sendikacılığa karşı milli bir sendikacılığın yapıldığı bir emek hareketidir. Memur-Sen, emperyalist ülkelerin güdümünde yürüyen uluslararası sendikal harekete karşı, uluslararası dünya emekçilerinin ve mazlumların sesi olacak uluslararası sendikalar kuran bir fikir sendikasıdır. Kamu, özel, sivil toplum ya da akademi fark etmeksizin, her birimizin ortak arzusu; ülkemizin birliği, dirliği, milletimizin huzur ve refahıdır. Türkiye'nin güçlenmesi, ekonomimizin büyümesi, insanlarımızın gelecek kaygısı yaşamadan iş güç sahibi olması ortak hedefleri etrafında, hep birlikte çalışıyor, mevcut sorunlarımıza kalıcı çözümler üretiyoruz. Kamuda nitelikli hizmetlerin üretilmesini sağlayan fedakar kamu görevlilerimizin mali ve özlük haklarını geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL DEVLET OLGUSUNU GÜÇLENDİRDİK'

Bakan Işıkhan, milli gelir artışıyla birlikte bütçeden kamu görevlilerine ayrılan payın sürekli artırıldığını belirterek, "Sadece niceliksel olarak değil, niteliksel olarak da kamu personel sistemimizi geliştirmeyi hedefledik. Çalışanlarımızın sahip oldukları hakları teslim etmenin yanında, çağın şartlarına göre geliştirdik, revize ettik. Kadınlara yönelik en büyük ayrımcılık olan kamuda başörtüsü yasağını sona erdirdik. En temel haklardan birisi olan, kamu personeli sendikacılığını destekledik ve güçlendirdik. Personel politikalarını belirlerken 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ettik. 22 yılda insanı merkeze alan politikalarla sosyal devlet olgusunu güçlendirdik. Ekonomide, siyasette, sosyal politikalarda değer üreterek, insanı ve toplumu güçlendiren adımlar attık. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz tüm reformları, taraflarla istişare ederek gerçekleştirdik. Kamu hizmetlerini daha etkili ve doğru şekilde yürütmek için istişare mekanizmalarını işleterek iletişim kanallarını her zaman açık tuttuk. Çalışma hayatının doğasında var olan sosyal diyaloğu merkeze alan ortak platformları fikir ya da görüş ayrımı yapmadan tüm tarafları dikkate alarak oluşturduk. Kamu görevlileri sendikalarımızın, görüş ve önerilerini dikkate alarak personel politikasını yönlendirmeye büyük özen gösterdik. Geçtiğimiz hafta topladığımız Kamu Personeli Danışma Kurulu katılımcı yönetim anlayışımızın en net göstergesidir" diye konuştu.

Program sonunda gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bakan Işıkhan, 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili soruya, "Biz gerekli açıklamaları yaptık biliyorsunuz. Asgari ücretle ilgili süreci salı günü başlatıyoruz, öncelikli gündemimiz asgari ücret" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bu yıl Komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.

DHA