Asgari ücret toplantısı sona erdi! Türk-İş'ten ilk açıklama

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. TÜRK-İŞ Heyeti Başkanı, zam pazarlığının bayramdan önce bitmesini beklediklerini söyledi.

Milyonlarca çalışan asgari ücret ara zammını merakla beklerken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını tamamladı.



Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren toplantı, saat 14.00'te başladı.

Bir saatlik görüşmenin ardından ise toplantı sona erdi.

TÜRK-İŞ: RAKAM KONUŞULMADI

TÜRK-İş Heyet Başkanı Veli Solak, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, taleplerinin asgari ücretin günün şartlarına göre belirlenmesi olduğunu ancak bu aşamada herhangi bir rakam gündemde olmadığını söyledi.

Solak, "Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞAHSİ ARZUM BAYRAMA GİRMEDEN SÜRECİN TAMAMLANMASI"

TİSK Başkanı Akkol, "Görüşümüz hızlı şekilde hızlı ve 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır" diye konuştu.

Ocak ayında asgari ücrete Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı yapılmış, yüzde 54,66 zam ile net 8 bin 506 liraya yükselmişti.

MASADAKİ ZAM ORANLARI

Yeni asgari ücretin Kurban Bayramı öncesi belirlenmesi beklenirken Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre masada 3 zam ihtimali var:

1. Yüzde 25 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 10 bin 634 TL, brüt asgari ücret 12 bin 510 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 14 bin 699 TL olacak.



2. Yüzde 30 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt asgari ücret 13 bin 10 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 15 bin 287 TL olacak.

3. Yüzde 40 zam ile belirlenmesi durumda net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti ise bu durumda 16 bin 463 TL olacak.