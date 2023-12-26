Cem Küçük yeni asgari ücreti açıkladı! İşte Erdoğan'ın aklındaki rakam...

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Küçük, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücreti 16 bin TL olarak belirlendiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Bakan Şimşek'e 17 bin liranın bütçeye maliyetini sorduğunu söyledi.

Milyonlarca çalışanın gözü 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısına çevrildi. Asgari ücrette nihai kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.

ŞİMŞEK'E MALİYETİNİ SORDU

İktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük'ten dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Küçük, TGRT’de katıldığı bir canlı yayındaki iddiasına göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücret için 16 bin TL rakamını belirlediğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Mehmet Şimşek'e 17 bin liranın bütçeye maliyetini sordurduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın belirttiği 17 bin liranın bütçeye uyup uymayacağını araştırılmasını istediğini belirtti.

"GENELLİKLE YAPIYOR BUNU"

Cem Küçük canlı yayında şu sözleri kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'da şöyle bir bilgi var, onu da söyleyeyim. Aslında 16.000 TL de anlaşılıyor. Yani "bu kurtarır" diye. Erdoğan, "17 bin TL olursa bunun bütçeye maliyeti ne olur" diye Sayın Şimşek'ten ve galiba ekibinden bir hesap yapmasını rica ediyor. Ona göre bakacaklar 16 mi 17 mi olsun diye. Bugün Sabah Gazetesi biliyorsun Erdoğan'a yakın bir gazete. Orada da geniş bir haber vardı. "16 bin TL de mutabık kalındı, 17 bin TL düşünülüyor" diye. Tabii zam gelmesini istiyoruz ama her şeye zam da geliyor, insanlar da merak ediyor."

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI NE KADAR OLDU?

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2'nci toplantısından 3 gün önce ( 15 Aralık Cuma günü ) Kasım 2023 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

BİSAM'ın açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre Türkiye'de dört kişilik bir aile için kasımda açlık sınırı 13 bin 745 lira, yoksulluk sınırı ise 47 bin 544 lira olarak hesaplandı. Buna göre kasım ayı itibarıyla, dört kişilik bir ailenin aylık mutfak harcamasını kapsayan açlık sınırı 13 bin 745 TL’ye; eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise 47 bin 544 TL’ye ulaştı. BİSAM’dan yapılan yazılı açıklamada, kasım ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin günlük maliyetinin ise 458 TL’ye ulaştığı belirtildi.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda net 15 bin 392 lira, brüt 18 bin 109 lira

Yüzde 40’lık zamda net 15 bin 962 lira, brüt 18 bin 779 lira

Yüzde 45’lik zamda net 16 bin 532 lira, brüt 19 bin 450 lira

Yüzde 50’lik zamda net 17 bin 103 lira, brüt 20 bin 121 lira

Yüzde 55’lik zamda ise net 17 bin 673 lira, brüt 20 bin 791 olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan 2023 yılı son brüt asgari ücret günlük 447,15 TL , aylık 13.414,50 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı asgari ücret zammının hesaplara yatacağı 1 Şubat 2024 tarihine kadar asgari ücretlinin eline aylık net olarak 11.402,32 TL geçecek.