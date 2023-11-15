Hem memurun hem de emeklinin gözü bu düzenlemede

15 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi beklene ek göstergenin 2800'den 3600'e çıkması üzerine emeklilerin hem aylıkları hem de ikramiyeleri artacak.

Ocak 2024 tarihinde ek gösterge düzenlemesinin hayata geçmesi beklenirken birinci dereceye yükselen memurların da 3600 gösterge uygulamasıyla yüzü gülecek. Kamu çalışanları ve emeklilerinin hem geliri hem ikramiyesi artacak.

Kamuda 25 yıl çalışan birinci derecede emekli olan memurun aylığı bugün itibariyle 3000 lira, ikramiyesi de 85 bin lira artacak. Yeni yıl zammıyla birlikte bu tutar daha da artacak.

Kamu çalışanlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngörülürken, en düşük memur maaşı 33 bin lirayı geçecek. Birinci derece memurun geliri yüzde 50 zamla beraber ek gösterge düzenlemesiyle daha da artacak.

Ek gösterge düzenlemesiyle toplu sözleşme zammı dışında 600 binin üzerinde memurun da gelirinde artış yaşanacak.

TARİH: 15 OCAK

Meclis'te yapılacak yasal düzenlemenin 15 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Birinci derecedeki memurlar toplu sözleşmeyle birlikte 3600 ek gösterge zammı da alacak. Yasal düzenlemeyle 25 yıl hizmeti olan bir şefin yaklaşık 12 bin 500 lira olan emekli aylığı ek gösterge düzenlemesiyle bugün itibarıyla 15 bin 500 liraya çıkacak.



HEM AYLIK HEM İKRAMİYE ARTACAK

Ek gösterge memurların maaş, emeklilik sonrası aylık ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Ek göstergenin yüksek olması hem aylık hem de ikramiyeyi artırıyor.

Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamının yüksek olmasını istiyor.