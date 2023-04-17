Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

Hükümet ile Türk-İş arasındaki 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında Hükümetin yeni teklifi açıklandı.

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşme yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, hükümetin kamu işçisi için yeni teklifinin 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam olduğunu açıkladı.

Hükümet işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam olurken, taban aylık teklifi de 11 bin 500 lira olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu.

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.

Mayıs ayına kalmadan toplu sözleşme sürecinin tamamlanması bekleniyor.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.