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MEB'in tartışmalı düzenlemesi Resmi Gazete'de: Öğretmen olmak için artık KPSS ve mülakat da yeterli değil!

MEB'in tartışmalı düzenlemesi Resmi Gazete'de: Öğretmen olmak için artık KPSS ve mülakat da yeterli değil!
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Türkiye'de yıllardır süren atama bekleyen öğretmen krizini büyütecek bir adım daha atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine TBMM'ye sunularak kabul edilen ve bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile birlikte öğretmen olmak için artık KPSS ve mülakat sonucunda ataması yapılan öğretmenler için artık bu durum yeterli olamayacak.

Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Meclis'te kabul edilen teklif, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu teklifin içerdiği Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, öğretmenlerin öğrencilerine yönelik sorumluluklarını da artırıyor.

Fakülteden mezun olmak ve akabinde alınan KPSS puanı, öğretmenlik için yeterli olmayacak ve burada Milli Eğitim Akademisi devreye girecek.

Öğretmen olarak istihdam edilecek kişilerin, bu akademideki hazırlık programlarından başarıyla geçmesi gerekecek.

ÖĞRETMENLER NASIL SEÇİLECEK?

Öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek.

Öğretmen olarak istihdam edileceklerde genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler ile öğretmenlik alanlarına kaynak teşkil edecek yükseköğretim programları, söz konusu nitelikler esas alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

Etiketler öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlik KPSS mülakat Resmi Gazete
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