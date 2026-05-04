Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
TÜİK'in Nisan 2026 enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı için geri sayım hızlandı. Nisan ayındaki %4,18'lik artışla birlikte 4 aylık kümülatif enflasyon farkı belli oldu. İşte ayrıntılar...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, Temmuz ayında yapılacak maaş zamları için tablonun büyük bir kısmı netleşti. 4 aylık veriler ışığında memur ve emeklilerin cebine girecek enflasyon farkı rakamları güncellendi.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında yıllık bazda %32,37 oranında artış gösterdi. Piyasa analistlerinin genel beklentisi yıllık enflasyonun %31,25 seviyelerinde kalacağı yönündeydi. Bu sonuçla birlikte enflasyonun mart ayındaki %30,87’lik seviyesinden yukarı yönlü ivmelendiği görüldü. Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %4,18 oranında yükseldi. Piyasa anketlerinde aylık artış beklentisi %3,28 olarak öngörülüyordu. Mart ayında %1,94 olarak gerçekleşen aylık enflasyonun Nisan’da iki katından fazla bir hıza ulaşması dikkat çekti.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,37 arttı, aylık %4,18 arttı
TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE değişim oranları (%), Nisan 2026
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %28,59 arttı, aylık %3,17 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,99 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,48 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE değişim oranları(%), Nisan 2026
Memur ve emeklinin 4 aylık enflasyon farkı netleşti
TÜİK'ten gelen Nisan 2026 enflasyon rakamlarıyla birlikte Nisan ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda %4,18 artması, Ocak ayından bu yana süregelen kümülatif toplamı da yukarı taşıdı. Yılın ilk dört ayında gerçekleşen enflasyon oranları sırasıyla; Ocak’ta %4,84, Şubat’ta %2,96, Mart’ta %1,94 ve Nisan’da %4,18 olarak kayıtlara geçti.
SSK ve Bağ-Kur Emeklisi İçin %14,64 Kesinleşti
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yasalar gereği her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Nisan sonu itibarıyla bu kitle için kesinleşen 4 aylık zam oranı %14,64 oldu. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon verileri de bu rakama eklenerek Temmuz ayındaki nihai zam oranı ortaya çıkacak.
Memur ve Memur Emeklisinde Zam Oranı %10,51’e Ulaştı
Memur ve memur emeklilerinin maaş hesaplaması ise toplu sözleşme zammı üzerine eklenen enflasyon farkı ile yapılıyor. Yılın ikinci yarısı için %7 toplu sözleşme zammı alacak olan memurlar, Nisan ayı verisiyle birlikte %3,28’lik enflasyon farkına hak kazandı. Böylece memurların 4 aylık toplam zam oranı şimdiden %10,51 seviyesine yükseldi.
Nihai Karar Temmuz Başında
Maaşlardaki asıl değişim, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin ardından netleşecek. 3 Temmuz tarihinde açıklanacak olan 6 aylık kümülatif tablo, memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacağı net zam oranını belirleyecek. Şu anki seyir, enflasyon farkının Temmuz ayında daha da büyüyeceğine işaret ediyor.
Haber3.com Haber Merkezi
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol