Memur ve emeklilerin enflasyon zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte kuruşu kuruşuna zam oranları

TÜİK'in Nisan 2026 enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammı için geri sayım hızlandı. Nisan ayındaki %4,18'lik artışla birlikte 4 aylık kümülatif enflasyon farkı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, Temmuz ayında yapılacak maaş zamları için tablonun büyük bir kısmı netleşti. 4 aylık veriler ışığında memur ve emeklilerin cebine girecek enflasyon farkı rakamları güncellendi.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında yıllık bazda %32,37 oranında artış gösterdi. Piyasa analistlerinin genel beklentisi yıllık enflasyonun %31,25 seviyelerinde kalacağı yönündeydi. Bu sonuçla birlikte enflasyonun mart ayındaki %30,87’lik seviyesinden yukarı yönlü ivmelendiği görüldü. Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre %4,18 oranında yükseldi. Piyasa anketlerinde aylık artış beklentisi %3,28 olarak öngörülüyordu. Mart ayında %1,94 olarak gerçekleşen aylık enflasyonun Nisan’da iki katından fazla bir hıza ulaşması dikkat çekti.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,18 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,43 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %28,59 arttı, aylık %3,17 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,99 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,48 artış gösterdi.

Memur ve emeklinin 4 aylık enflasyon farkı netleşti

TÜİK'ten gelen Nisan 2026 enflasyon rakamlarıyla birlikte Nisan ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda %4,18 artması, Ocak ayından bu yana süregelen kümülatif toplamı da yukarı taşıdı. Yılın ilk dört ayında gerçekleşen enflasyon oranları sırasıyla; Ocak’ta %4,84, Şubat’ta %2,96, Mart’ta %1,94 ve Nisan’da %4,18 olarak kayıtlara geçti.

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi İçin %14,64 Kesinleşti

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yasalar gereği her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Nisan sonu itibarıyla bu kitle için kesinleşen 4 aylık zam oranı %14,64 oldu. Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon verileri de bu rakama eklenerek Temmuz ayındaki nihai zam oranı ortaya çıkacak.

Memur ve Memur Emeklisinde Zam Oranı %10,51’e Ulaştı

Memur ve memur emeklilerinin maaş hesaplaması ise toplu sözleşme zammı üzerine eklenen enflasyon farkı ile yapılıyor. Yılın ikinci yarısı için %7 toplu sözleşme zammı alacak olan memurlar, Nisan ayı verisiyle birlikte %3,28’lik enflasyon farkına hak kazandı. Böylece memurların 4 aylık toplam zam oranı şimdiden %10,51 seviyesine yükseldi.

Nihai Karar Temmuz Başında

Maaşlardaki asıl değişim, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerinin ardından netleşecek. 3 Temmuz tarihinde açıklanacak olan 6 aylık kümülatif tablo, memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacağı net zam oranını belirleyecek. Şu anki seyir, enflasyon farkının Temmuz ayında daha da büyüyeceğine işaret ediyor.

