  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu değişti

Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu değişti

Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu değişti
Güncelleme:

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararı yayımlandı.

7 Ekim 2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 43'üncü maddesinde yer alan "Bakanlık ve valilikler, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini, yasak uygulama ve davranışların bulunup bulunmadığını ve amaç dışında faaliyet gösterilip gösterilmediğini tespit etmek amacıyla, özel güvenlik şirketlerini, özel güvenlik birimlerini ve özel eğitim kurumlarını her zaman denetleyebilir" fıkrasına "Bakanlık adına denetimler, sorumluluk bölgesi esasına göre Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına bağlı ilgili birimler tarafından yerine getirilir" fıkrası eklendi.

 

Etiketler özel güvenlik özel güvenlik hizmetleri kanunu kanun Resmi Gazete
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Babasını ve kardeşini katledip, evi ateşe verdi Babasını ve kardeşini katledip, evi ateşe verdi Savcıyı tehdit eden yenidoğan çetesinin üyesi diziden çıktı Savcıyı tehdit eden yenidoğan çetesinin üyesi diziden çıktı Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı Koşun depoları doldurun: Benzine de motorine de dev indirim geldi Koşun depoları doldurun: Benzine de motorine de dev indirim geldi Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Çoksayıda ev komple boşaltıldı Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Çoksayıda ev komple boşaltıldı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı çok kızdıracak ifadeler Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı çok kızdıracak ifadeler FETÖ'nün ininde dikkat çeken hareketlilik kamerada FETÖ'nün ininde dikkat çeken hareketlilik kamerada Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu İsrail'den Suriye'nin kalbinde füzeli suikast: Ölü ve yaralılar var İsrail'den Suriye'nin kalbinde füzeli suikast: Ölü ve yaralılar var Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Soruşturma başlatıldı Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Soruşturma başlatıldı
1 numaralı teröristin ölüm nedeni belli oldu 1 numaralı teröristin ölüm nedeni belli oldu Yağışlara mola... Yağışlar duracak ancak hava daha da soğuyacak Yağışlara mola... Yağışlar duracak ancak hava daha da soğuyacak Narin cinayetinde istenen cezalar da bir numaralı sanık da belli oldu Narin cinayetinde istenen cezalar da bir numaralı sanık da belli oldu Annesi sessizliğini bozdu: Defne Joy Foster'ı Gülen mi öldürttü? Annesi sessizliğini bozdu: Defne Joy Foster'ı Gülen mi öldürttü? Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj var Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a mesaj var Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan dikkat çeken mesaj Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan dikkat çeken mesaj Otomotivde ek ÖTV dilimleri geliyor Otomotivde ek ÖTV dilimleri geliyor Yenidoğan çetesinin ardından şimdi de stent çetesi ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin ardından şimdi de stent çetesi ortaya çıktı