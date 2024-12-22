Peki ya Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrette anlaşamazsa...

2025 yılı asgari ücret zammı için Türk-İş'in "en az 29 bin 583 TL net maaş istiyoruz" talebiyle 4'üncü kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda taraflar anlaşamazsa sürecin nasıl yürüyeceği belli oldu...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu hafta 3 toplantı gerçekleştirirken üç toplantıda da taraflar ortaya bir rakam koymadı.

Üçüncü toplantının ardından işçi tarafını temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücrette işçilerin talebinin 29 bin 583 lira olduğunu duyurdu.

Türk-İş’in talebinin ardından TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç ise bu yıl asgari ücretin ikili mutabakatla sonuçlanabileceğine dikkati çekti.

Kılıç, konuyla ilgili paylaşımında, “Önümüzdeki hafta TİSK, buna karşı bir rakam getirecek, arada bir uzlaşı sağlanamaz ise önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ikili mutabakatla yani hükümet ve işveren ile bir asgari ücret çıkacak" dedi.

Dördüncü toplantı için taraflara çağrı yapılacağını da aktaran Kılıç, "Bu toplantıya taraflar katılacak. İşveren karşı teklifini masaya getirecek. Eğer bir anlaşma sağlanamaz ise o gün daha önceki yıllarda olduğu gibi Türk-İş toplantının devamına katılmayacak ve muhtemelen toplantıyı terk edecek. Daha sonrasında hükümet ve işveren bu konuda ortak bir noktaya gelirse, onlar rakamı açıklayacak" dedi.