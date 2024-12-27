Prof. Dr. Ersan Şen'den asgari ücret tepkisi: ''Sen ne diyorsun ya ? Dalga mı geçiyorsun ? Sen ne içtin ?''

AK Parti iktidarının beklentinin çok altında kalan ve büyük tepki çeken yüzde 30'luk asgari ücret zammıyla ilgili tartışmalar tüm hızıyla devam ederken Prof. Dr. Ersan Şen, TV100 ekranlarındaki canlı yayında "iş arayanlar iş beğenmiyor" diyenlere verdiği yanıtla olay oldu.

TV100 ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın sunuculuğu yaptığı programda Prof. Dr. Ersan Şen asgari ücretlinin 22 bin liraya geçinip geçinemeyeceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hayat pahalılığı sorunu var devam ediyor. Asgari ücreti 17 bin lirayı veya 22 bin lirayı bana sormanıza gerek yok. Eminönü'ne gidip oradaki insanlarla konuşmakta fayda var. Bu arkadaşlar bu rakamlarla geçinebiliyorlarsa sorun yok. Geçmiş olsun. Hani diyorlar ya 'tasarruf yap, az ye', ben de diyorum ki 'sen kazandığını o asgari ücretliye ver, sen 22 bin lirayı al, 1 ay nasıl yaşıyorsun bana bunun hikayesini anlat'. Sen ne diyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun? Sen ne içtin!

Ben işverenim, sevinmem lazım sevinemiyorum. Asgari ücretin 22 bin lira olması işverene göbek attırması lazım di mi? Ama gelir adaletsizliği sosyal barışı bozar. İstediğin kadar ilizyon yap. Muhalefet, Allah onları bildiği gibi yapsın. 21. yüzyılın üçüncü on yılında broşür dağıtarak sen halkla bu konuyu konuşup çözebileceğini söylüyorsan ben de Özgür Özel'i davet ediyorum. 30 bin liranın altında olana yokuz, eğer yaparsanız meydanı dar ederiz. Buyur. Yaprak kımıldatamazsın bu yönetim sisteminde. 1 harfini 1 rakamını değiştiremiyorsun.

Bence tuzu kurular bunu düşünmeli. Nüfusun yüzde 80'i gayrisafi milli hasılanın yüzde 20'sini yerken, nüfusun yüzde 20'si gayrisafi milli hasılanın yüzde 80'ini yiyemez arkadaşlar. Onlar tasarruf yapsın. Kamu tasarruf yapsın.

Eminönü'nde gidelim bakalım kaç emekli lokantada oturup yemek yiyebiliyor. Kent lokantalarını bahsetmiyorum. Ülkede birileri yılbaşında 3 bin 500 lira hesabı için rezervasyon yapıyor. Birileri de simit, çay, ekmek evinde oturacak. Bu reva mı hak mı? Bu adalet mi?

Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? 2024 yılının sonunda bu ülkede gayrisafi milli hasıla 1 trilyon 331 milyar dolar olacak dedi.

Milletim sana sesleniyorum: '22 bin lira bir ay geçinirsin, kiranın yarısını ödersin, gerisiyle iki veya üç çocuğun varsa onlarla yağ, bal 5 yıldızlı otellerde tatil yaparsın' Bunu mu söylememi istiyorsunuz?

Anketçilerimizden şunu duyuyoruz: Bu sabah seçim yapılsa kime oy verirsiniz? Ben de diyorum ki hodri meydan. Asıl '22 bin lirayla kaç kişi ay sonunu getirebilir' anketi yapsalar daha iyi olur. Böylece yöneticiler de bilgilenir. 22 bin lira, Allah'tan korkun kuldan utanın. Nasıl bunu konuşabilirsiniz?

İş arayanların işi beğenmediği söyleniyor. Öyle bir söz çıktı şimdi. Gidin siz kendi çocuğunuzu çalıştırın ya. 22 bin liraya gitsin çalışsın. Anayasanın 55. maddesindeki 'ücretlinin gelir adaleti' bu mu? Böyle mi sen adaleti sağlayacaksın. Böyle mi sosyal devlet oluyorsun?"