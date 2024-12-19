Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısının ardından TÜRK-İŞ, işçi kesiminin talep ettiği asgari ücretin 29 bin 583 TL olduğunu açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek için üçüncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar liderlik etti. Komisyonun 5 kişilik işçi heyetinde aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu da yer aldı. Üçüncü toplantıda da rakam konuşulmadı. Bunun üzerine işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı.

Rakamı açıklamak için Türk-İş Başkanı Atalay kameraların karşısına geçti. Atalay, asgari ücret talebinin 29 bin 583 TL olduğunu açıkladı.

Atalay şunları söyledi:

Süreç zarfında görüşmeler başlamadan bir hafta evvel arkadaşlarımızı (İşçi tarafındakiler) yönetim tespit etti. 5'inci toplantı yapıldı arkadaşlarla, asgari ücret nasıl uygulandı vs... bunla ilgili bilgi sahibiler. Bu arkadaşlarımız geçmişte hatırlarsınız masada sendikacılar vardı.

20 günlük süre zarfında kamuoyunda TÜRK-İŞ niye açıklamıyor deniyor. Öncelik işverenin ne vereceği, onun söylenmesi gerekiyor. Hükümet bu işin başında, antidemokratik yapı var. Bu yapı kanun gereği en çok üyesi olan işçi sendikası burada temsil ediliyor. Diğer sendika başkanlarıyla da konuştum. Asgari ücretle ilgili bir rakam bekledik. Burada masada hükümetin 5 temsilcisi, işverenin 5, bizim de 5 arkadaşımız var. Masada herkes var. Bunlar bir rakam getiriyorlar. 2024 yılı bizim için de sizin için de ülke için de zor bir yıl oldu. 2023 de öyle oldu. Kamu işçisi asgari ücret seviyesinde ücret alıyor. Asgari ücret geçmişte 5 sene önce belirleme ücretiydi, şu anda geçim ücreti oldu. Asgari ücretin tamamına yakını özel sektörü ilgilendiriyor, hükümet karar veriyor işverenlerle birlikte. 6 kere imzaladık onun dışında masada imzalamadık asgari ücreti.

Bu arkadaşlarımız geçinemediklerini, ne durumda olduklarını birinci ağızdan anlattılar. Ülkedeki kira artışı, doğal gaz, sebze-meyve, eğitim, geçim şartları ortada. Öyle bir noktadayız ki, asgari ücret 11 bin lira düzeyine düştü. 17 bin liralık alım gücü 11 bin lira civarında. Asgari ücret geçim ücreti oldu, bu ücretle bir hafta geçinilmeyeceğinin mümkün olmadığı toplantıdaki muhataplara anlatıldı.

Ramazan Bey, hükümet de işveren de rakam vermiyor dedi. Öyle bir noktaya geldik ki, öğretim üyeleri bile TV'lerde açıklama yapmaya devam ediyorlar. Asgari ücretli arkadaşı olmayanlar bu konuda yorum yapmaya devam ediyorlar. Ne istiyorsanız durumunuz neyse komisyonda anlatın, ondan sonra gelin bize deyin ki bu ücreti istiyoruz, biz de kamuoyuna açıklayalım. Bugüne kadar açıklamadığımızın sebebi işveren ve hükümet açıklasın. Biz bilmiyoruz da yaşayanlar bilmiyor, bilmemesi gerekenler yorum yapıyor, yapacak bir şey yok. Elimde 50 bin var, 32 bin, 36 bin, 28 bin lira var. Şu anda Bakan Şimşek diyor ki, ülke iyiye gidiyor, bundan pay alacaksınız. Madem iyi gidiyorsa işçiye geçim ücreti açıklayın da bundan hepimiz mutlu olalım.

Bu kararı TÜRK-İŞ yönetimi beraber alıyor. Bu işi yaşayan arkadaşlarımız karar alıyor. Basından bir arkadaşımız olsun, bir ay bekledim, bir iki arkadaşımız geldi, sonra vazgeçtiler. Sonra iş korkusundan dolayı gelmediler. İş garantisi veriyoruz dedim. Sezer kardeşimiz geldi.

TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi 29 bin 583 TL

Türk-İş Başkanlar kuruluna asgari ücretli işçiler olarak önerimiz yüzde 45 enflasyon üzerinden refah payı eklenerek yüzde 20 refah payı ile 29.583 TL.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücrette muhtemel zam oranları

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

“Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.”

Mevcut asgari ücret ne kadar ?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.