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Türk-İş asgari ücrette ''ayıptır, günahtır, kabul edilemez'' dediği rakamları açıkladı

Türk-İş asgari ücrette ''ayıptır, günahtır, kabul edilemez'' dediği rakamları açıkladı
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı asgari ücret zammının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ilki öncesinde gündemdeki 2 rakam için "ayıptır, günahtır" diyerek "ikisinin de kabul edilebilir yanı yok" dediği zam tekliflerini açıkladı.

Türkiye, yeni asgari ücretin ne kadar olacağına kilitlendi. Milyonlarca kişiyi etkileyecek yeni asgari ücret rakamlarının belli olması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek. TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan da dikkat çeken bir asgari ücret açıklaması geldi. Atalay, Zonguldak’ta şehit madenci aileleri ile bir araya geldi. Genel Maden İşçileri Sendikası ve Zonguldak Maden Şehidi Aileleri Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programına Vali Osman Hacıbektaşoğlu, TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sendika yöneticileri ve şehit madenci aileleri katıldı. 

25 sene önce asgari ücrete kimsenin önem vermediğini belirten Ergün Atalay, “Bundan 25 sene evvel, asgari ücrete kimsenin baktığı yoktu, kimsenin aklına gelmiyordu. Asgari ücret 20 kalemi ilgilendiren, belirleme ücreti. Ama maalesef öyle bir geldik ki son yıllarda, geçim ücreti oldu. 10 sene önce sayı 2-3 milyon civarındaysa şimdi Türkiye’nin en büyük sözleşmesi, 9 milyon civarında arkadaşımız, insanımız var. Bunların genellikle yüzde 99’u sendikasız” dedi.

 Bu sene 5 kişi ile komisyonda yer alacaklarını belirten Atalay, “Biz 3 dönemdir, şöyle bir uygulama yapıyoruz. Komisyon 5 kişilik, 4 tanesi asgari ücretli. Bu sene bir kuaför kızımız var, aşçı bir kızımız var. Gerede’den Karayolları taşeron işçisi var. Bir de basın mensubu var bu sene. Geçen sene enerji işçisi, avm işçisi vardı bu kişileri bire bir tanımıyoruz. Arkadaşlarımız vilayetlerden buluyorlar” diye konuştu.

Kamuoyunda konuşulan öngörülen enflasyon ile yaşanan enflasyon oranlarının kabul edilemez olduğunu belirten Atalay, “Benim için ikisinin de kabul edilebilir bir yanı yok ancak komisyon karar verecek. Asgari ücretle ilgili öyle bir noktaya geldik ki, 10 sene önce emekli asgari ücretten yüzde 50 fazla alıyordu, şu an altında alıyor. Asgari ücretin yukarı çekilmesiyle ilgili Merkez Bankası, işveren örgütlerinin açıkladığı rakamların kabul edilebilir bir tarafı yok, ayıptır günahtır. Bu rakamlar çerçevesinde asgari ücret görüşmeleri olmaz, konuşulacak oturulacak rakamlar değil” dedi.

"ENFLASYONUN BİR AN EVVEL DİZGİNLENMESİ GEREKİYOR"

Enflasyonun daha derin hissedildiğini söyleyen Atalay, “Rakamdan ziyade insanın insanca yaşayabileceği, nefes alabileceği bir ücret olması lazım. Sen asgari ücrete bir rakam koyarsın, enflasyon devam ettikçe asgari ücretin ne önemi ne özelliği var. Enflasyonun da bir an evvel dizginlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

MÜSİAD’IN TEKLİFİ, 'HİÇ UYGUN DEĞİL'

MÜSİAD’ın açıkladığı asgari ücret oranını değerlendiren Atalay, “Hiç uygun değil. İş veren, patron arkadaşlarımız tabii ki onlar da olacak bu ülkede, onlara da ihtiyacımız var ama onlar şöyle bir baksınlar, ‘Ben bu rakamı söylediğim zaman asgari ücretlinin eline ne geçecek, bu adam bu ücretle kaç gün geçinecek.’ Yani kendileri böyle bir baksın. Yarın kimin başına ne geleceği hiç belli değil. Onun için emeklinin, asgari ücretlinin talebine kulak versinler. Ülkeyi yönetenler adil paylaşım diyorlar önce işçiye yapsınlar, emekliye yapsınlar, asgari ücretliye yapsınlar” ifadelerini kullandı.

 KOMİSYON DİYECEK, BİZ ARKASINDA DURACAĞIZ

Öncelikle hükümet ve işveren tarafının rakam açıklamasını beklediklerini ifade eden Ergün Atalay, “Komisyon diyecek biz bunu istiyoruz, biz de onun arkasında duracağız. Onu ben yönetime getireceğim, onu ben başkanlar kuruluna getireceğim. Geçen sene komisyon, başkanlar kuruluna geldi anlattılar taleplerini biz de hükümete götürdük. Yani onlar demeden benim resmi görevim yok, ben TÜRK İŞ başkanıyım. Ben burada onların önünde gitme, sıkıntılarıyla ilgili gayret etmeyi arzu ediyorum. Bunun için de DİSK ve Hak İş ile ortak bir açıklama yaptık bugün” ifadelerini kullandı. (DHA)

 

Etiketler asgari ücret asgari ücret zammı türk-iş ergun atalay 2025 asgari ücret
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