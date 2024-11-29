TÜRK-İŞ'ten asgari ücret resti: ''O rakamları kabul etmek mümkün değil''

Asgari ücret görüşmelerinde işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, ''Bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil. O rakamlar toplumu mutlu edecek rakamlar değil'' dedi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için görüşmeler aralık ayı itibariyle başlayacak. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bu yıl Komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.

ZAMLI MAAŞLAR ŞUBAT AYINDA

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, yeni asgari ücret rakamının 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, asgari ücretli çalışanların zamlı ilk maaşlarını ise şubat ayında alacağına dikkati çekti. IMF yetkililerinden kredi derecelendirme kuruluşlarına, ekonomistlerden siyasi partilere kadar farklı kesimlerin, aylar öncesinden asgari ücret rakamını konuşmaya başladığına dikkati çeken Atalay, asgari ücretin konuşulmasıyla ürün ve hizmet fiyatlarına zam yapılmaya başlandığını söyledi.

ASGARİ ÜCRET RAKAMI 20'DEN FAZLA KALEMİ İLGİLENDİRİYOR

Taban ücret olan asgari ücretin, süreç içerisinde yaygın ücret ve çalışanların büyük bölümünün geçim ücretine dönüştüğünü ifade eden Atalay, asgari ücret rakamının kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası primi de dahil 20'den fazla kalemi ilgilendirdiğini dile getirdi.

"İNSANCA YAŞAMAYI MÜMKÜN KILACAK BİR RAKAM OLMALI"

Asgari ücretin Türkiye'deki en büyük Toplu İş Sözleşmesi (TİS) niteliğinde olduğuna dikkati çeken Atalay, şöyle konuştu: "Bundan dolayı asgari ücrete sadece ücret olarak bakmamak gerekiyor. 2025'teki asgari ücretin işçinin ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde olması gerekiyor. Bu rakamı arkadaşlarımız ilerleyen günlerde tespit edecek. Bu rakam TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun önüne gelecek ve ardından kamuoyuyla paylaşılacak." Atalay, "Bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil. O rakamlar toplumu mutlu edecek rakamlar değil." ifadesini kullandı.

"YAŞAM ŞARTLARINI İYİLEŞTİRECEK BİR RAKAM OLMALI"

Komisyon üyesi Durmuş Öztürk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda geçen yıl da işçileri temsil ettiğini belirterek, 11 yıldır taşeron işçi olarak çalıştığını ve asgari ücret aldığını söyledi. Komisyonda hem taşeron işçilerin hem de asgari ücretlilerin sesi olacağını ifade eden Öztürk, çalışanların yaşam şartlarını iyileştirecek bir rakam istediklerini dile getirdi.

Kuaför Nihan Koçak da evinin kira olduğunu belirterek, "Eşimden 5 yıl önce ayrıldım. Çocuklarımla birlikte yaşam mücadelesi veriyorum, çok zorlanıyorum. Komisyonda asgari ücretlilerin diliyle çalışacağız." diye konuştu.

Basın mensubu Sezer Özseven ise üç yıldır gazetecilik yaptığını, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olduğunu söyledi. Mevcut asgari ücretle günün koşullarında geçinmenin mümkün olmadığını dile getiren Özseven, "Asgari ücretin beklenen enflasyon kadar artması, çalışanların kira ve gıda giderlerinin karşılanmasını mümkün kılmıyor." değerlendirmesinde bulundu. Aşçı Selma Sayın da "Geçim koşullarının iyileşmesi için iyi bir asgari ücret rakamı istiyoruz." ifadesini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE 5 İHTİMAL

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

“Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.”

ASGARİ ÜCRETE BEKLENEN ZAM

2025 yılı zamlı asgari ücret Aralık ayının ilk haftasında başlayacak komisyon toplantılarıyla belirlenecek. Sendikalar, işverenler ve hükümet temsilcilerinin müzakereleri sonrasında 2024 yılında net 17 bin 2 TL olarak ödenen asgari ücretin 2025 yılında 23 bin TL’nin altına düşmeyeceği, ancak 25 bin TL’yi de aşmayacağı tahmin ediliyor.

AA