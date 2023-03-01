Deprem hasar ödemeleri 20 milyar TL'yi aşacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, deprem felaketi sonrası sigorta sektörünün 20 milyar TL'nin üzerinde hasar ödemesi yapacağını söyledi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Kahramanmaraş merkezli toplamda 11 ili etkileyen depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illerdeki Zorunlu Deprem Sigortası ortalamalarının yüzde 49 olduğunu belirterek, söz konusu sigorta oranının en az Hatay’da en fazla Diyarbakır’da olduğunun görüldüğünü söyledi.

Konut sigortalarında yüzde 21, kaskoda ise yüzde 17 oranında sigortalılık oranlarının bulunduğunu ifade eden Benli, “Deprem bölgesinde araçların çoğu pert. Kasko üzerinden 1 milyar TL civarında ödeme yapacağımızı tahmin ediyoruz. İlk hesaplarımıza göre toplamda tüm sektör olarak 20 milyar TL’nin üzerinde hasar ödeyeceğimizi tahmin ediyoruz. Bizler sektör olarak sadece deprem değil, tüm afetler için ödeme yapacak güce sahibiz.” diye konuştu. Benli, söz konusu 20 milyar TL'ye DASK tazminat ödemelerinin dahil olmadığını da dile getirdi.

"DEPREM SİGORTASINA İLGİ 3-4 KAT ARTTI"

Benli, salgın, sel, deprem gibi afetlerden sektörün alnının akıyla çıktığını anlatarak, bundan sonra olabilecek başka büyük depremlere de hazır olduklarını, sigorta sektörünün kötü gün dostu olduğunu aktardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem sigortalarına ilginin 3-4 kat arttığını vurgulayan Benli, bu anlamda sigortalılık oranının çok hızlı yükseldiğini, bu etkinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Benli, işletmelerin DASK kapsamında olmadığına işaret ederek, işletmelerin hayatına kaldığı yerden devam edebilmesi, aynı zamanda Türk ekonomisine de etkisinin reasürans sistemi içerisinde dünyaya yayılarak afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirgenmesi açısından poliçe kapsamının önemini vurguladı.

VEFAT EDENİN BES'TEKİ BİRİKİMİ NASIL ÖDENİYOR?

Depremzedelerin Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) çıkış yapmak istemesi halinde kolaylık sağlanıp sağlanmayacağına yönelik soru üzerine Atilla Benli, şu yanıtı verdi:

“Deprem bölgesinde 25 milyar lira civarında toplam fon büyüklüğü var. Bölgede yaklaşık 1,5 milyon BES’li bulunuyor. Türkiye Hayat Emeklilik’in 7-7,5 milyar liralık BES sözleşmelileri var. Bunlar içerisinde eğer vefat ettiyse varislere veya lehtarlara hızlı şekilde ödenmesi için biz hızlı şekilde ulaşıyoruz, bildiriyoruz. Eğer kendisi özel bir ödeme istiyorsa onları da mevcut süremize bakmadan hızlı şekilde ödüyoruz. Henüz bu anlamda çok büyük talep yok. Çıkmak isteyip süreye takılan kimse olmadı ama bundan sonrası için gelen olursa sektör olarak kararımız mümkün olduğunca sürelere takılmadan ödemek yönünde.”

BES’te birikimi olan vatandaşın vefatı durumunda neler yapıldığına yönelik soruya Benli, hem hayat sigortasında hem de BES’te vatandaşların hiç haberi olmasa dahi sigorta şirketlerinin verasete hak kazanan kimler varsa silsile boyunca bakarak ödemesini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Deprem bölgesinde yüzbinlerce hayvanın telef olduğuna işaret eden Benli, 4-5 milyon liralık ödemenin yapıldığını, toplamda ise 30 milyona yakın ödeme yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi.

AA