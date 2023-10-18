Dev banka TCMB'nin faiz kararı için beklentisini açıkladı

HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantısında 250 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmesini beklediğini açıkladı.

HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Ekim Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına yönelik tahminini paylaştı.

Bankanın Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) bölge ekonomisti Melis Metiner imzasıyla dün yayımlanan notta, TCMB'den 250 baz puanlık faiz artışı beklendiği belirtildi. Ayrıca raporda, yıl sonunda politika faizinin yüzde 32,5 seviyesinde olmasının beklendiği bildirildi.

HSBC'den yapılan açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde para politikası duruşunun politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu ve pozitif reel faize yaklaşıldığı mesajını vermişti. Bu yorumlar, sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaşıldığı görüşümüzle uyumlu. Şimdilik yılın son çeyreği için ek faiz artışı beklemiyoruz ancak dezenflasyonist süreç hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse TCMB daha fazlasını yapabilir" ifadeleri kullanıldı.

TCMB, son dört toplantıda faiz artırımına giderken; eylül toplantısında bir haftalık repo faizini (politika faizi) 500 baz puanlık artışla yüzde 25’ten yüzde 30’a çekmişti.