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Dev bankada sahte klavye depremi: Çok sayıda çalışan işten çıkarıldı

Dev bankada sahte klavye depremi: Çok sayıda çalışan işten çıkarıldı
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ABD'nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, fare ve klavye üzerinde kullanılan araçlarla "aktif çalışma izlenimi yaratan" çok sayıda çalışanını işten çıkardı.

Wells Fargo, ABD'nin önde gelen düzenleyicilerinden biri olan Finra'ya yaptığı başvuruda, çalışanların "klavye faaliyeti simülasyonu" yoluyla "aktif çalışma izlenimi yaratmaya" çalıştıklarının belirlenmesinin ardından geçen ay çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığını bildirdi.

Öte yandan çalışanların tamamının bankanın yatırım ve varlık yönetimi bölümlerinde çalıştığı, birçoğunun nispeten yeni işe alınmış ya da son iki yılda bankaya katılmış kişilerden oluştuğu aktarıldı. Ancak, işten çıkarılanlar arasında yedi yıldan fazla süredir çalışanların da olduğu bildirildi. 

Wells Fargo yaptığı açıklamada ise çalışanların standartlarının en yüksek seviyede tutulduğunu belirterek, etik olmayan davranışlara tolerans gösterilmediğini vurguladı.

Düzenleyici başvurularda çalışanların hangi teknikleri kullandığı veya bunların ofis veya ev bilgisayarlarını kapsayıp kapsamadığı ise belirtilmedi. 

Bloomberg haberine göre Wells Fargo, çoğu çalışanı için hibrit çalışmayı benimseyen ve onların haftada yalnızca üç gün ofiste olmalarını gerektiren bankalardan biri.

Scoop: Finans şirketlerinin yüzde 82'si hibrit düzende 

Bankalar, Covid-19'un ardından işçileri ofise geri çağıran ilk işverenler arasında yer alırken yine de iş gücü danışmanı Scoop tarafından bu yılın başlarında yapılan bir anket, büyük finans şirketlerinin yüzde 82'sinin hibrit çalışma düzenlemelerini sürdürdüğünü gösterdi.

Ancak, bu yılın başlarında Bank of America, çalışanlarına "eğitim mektupları" göndererek onları her hafta asgari sayıda gün çalışmaya uymamaları nedeniyle disiplin cezası konusunda uyarmıştı.

Goldman Sachs ise bu yılın başlarında kıdemsiz çalışanlara, geç saatlere kadar çalışıyor olsalar bile evden çalışırken artık yemek masrafı yapamayacaklarını veya başka bir şekilde ofiste yemek yemeye hak kazanabileceklerini söylemişti.

Geçen ayın sonlarında Barclays ve Citigroup ise çalışanlarına bu aydan itibaren haftanın beş günü ofiste olmaları gerektiğini söylemişti.

Etiketler Wells Fargo sahte klavye işten çıkarma
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