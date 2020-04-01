Dev firma üretimini durdurduğunu açıkladı

Türkiye’nin en büyük seramik karo üreticisi Kaleseramik A.Ş., Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan fabrikasında corona virüsü tedbirleri kapsamında 1 Nisan ile 15 Nisan tarihleri arasında üretimi durdurduğunu açıkladı.

Fabrikada çalışan işçilerin bu süreçte herhangi bir zorluk yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, “Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını korumak, aynı zamanda virüsün yayılma hızının önüne geçmek için ‘Evde Kal Türkiye’ çağrısına uyarak 1 Nisan – 15 Nisan 2020 tarihleri arasında tüm fabrikalarımızda üretime ara verme kararı aldık.” ifadeleri yer aldı.