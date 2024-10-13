  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Dev şirket çalışanlarının ipini çekti: 17 bin kişi işten çıkarılacak

Dev şirket çalışanlarının ipini çekti: 17 bin kişi işten çıkarılacak

Dev şirket çalışanlarının ipini çekti: 17 bin kişi işten çıkarılacak
Güncelleme:

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'in iş gücünü yüzde 10 azaltmayı planladığı açıklandı. Yaklaşık 170 bin çalışanı olduğu bilinen Boeng'in böylelikle 17 bin çalışanının iş akdini sonlandırması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, 17 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, iş gücünü yüzde 10 azaltmayı planladıklarını açıkladı.

Ortberg, çalışanlara gönderdiği mesajında şirketin zor bir durumda olduğunu belirterek, uzun vadede rekabetçi kalabilmek ve müşterilere hizmet sunabilmek için yapısal değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi.

777X programında, geliştirmede karşılaşılan zorluklar, uçuş testi duraklaması ve süren grev nedeniyle zaman çizelgesinin gecikeceğini anlatan Ortberg, ilk teslimatın artık 2026'da beklendiğinin müşterilere bildirildiğini kaydetti.

Ortberg, kalan 767 kargo uçağı siparişlerini üretip teslim etmeyi ve ardından ticari program üretimini 2027 yılında tamamlamayı planladıklarını ve KC-46A tanker üretiminin de devam edeceğini söyledi.


İş gücü seviyelerini önceliklere göre ayarlamak zorunda olduklarını belirten Ortberg, "Önümüzdeki aylarda, toplam iş gücümüzün boyutunu yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmayı planlıyoruz. Bu azaltmalar yöneticileri, müdürleri ve çalışanları kapsayacak" dedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği belirtildi.

Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasından sonra maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler almayı planladığını bildirdi.

Etiketler boeing havacılık işten çıkarma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan ilk sinyali verdi: İşte kabinenin koltuğunu kaybetmeye aday Bakanları Erdoğan ilk sinyali verdi: İşte kabinenin koltuğunu kaybetmeye aday Bakanları Kahvehane sular altında kaldı, onlar oyuna devam etti Kahvehane sular altında kaldı, onlar oyuna devam etti İstanbul'da korku dolu gece: Vatandaş geceyi sokakta geçirdi İstanbul'da korku dolu gece: Vatandaş geceyi sokakta geçirdi Pavyonda kadın cinayeti: Önce kadını öldürdü, sonra intihar etti Pavyonda kadın cinayeti: Önce kadını öldürdü, sonra intihar etti Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde 50 bin TL sınırı da aşıldı Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde 50 bin TL sınırı da aşıldı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7,2 büyüklüğünde deprem uyarıs Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7,2 büyüklüğünde deprem uyarıs Okan Buruk'tan, Acun Ilıcalı'ya çok sert yanıt Okan Buruk'tan, Acun Ilıcalı'ya çok sert yanıt Taze sevgililer Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşka geldi Taze sevgililer Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç aşka geldi Altın Portakal’da ödüller sahiplerini buldu: Kırmızı Halı'dan ve ödül töreninden nefes kesen anlar Altın Portakal’da ödüller sahiplerini buldu: Kırmızı Halı'dan ve ödül töreninden nefes kesen anlar
Antalya'da köpeğe tecavüz girişimi kamerada Antalya'da köpeğe tecavüz girişimi kamerada Prof. Dr. İlber Ortaylı ''kapıları'' kapattı: ''İstanbul'a kimse gelmesin'' Prof. Dr. İlber Ortaylı ''kapıları'' kapattı: ''İstanbul'a kimse gelmesin'' Oyuncaklardan da mı ÖTV alınacak ? Resmi açıklama geldi Oyuncaklardan da mı ÖTV alınacak ? Resmi açıklama geldi Nilperi Şahinkaya da 5 yıllık ilişkisini noktalayıp ''bekarlar kulübü'ne katıldı Nilperi Şahinkaya da 5 yıllık ilişkisini noktalayıp ''bekarlar kulübü'ne katıldı Şeyma Subaşı yeni aşkını el ele, dudak dudağa pozlarla ilan etti Şeyma Subaşı yeni aşkını el ele, dudak dudağa pozlarla ilan etti Türkiye'nin 7 bölgesinde, 7 farklı asgari ücretin önünü açan bölgesel asgari ücret geri mi dönüyor ? Türkiye'nin 7 bölgesinde, 7 farklı asgari ücretin önünü açan bölgesel asgari ücret geri mi dönüyor ? Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: ''Anayasa'nın 3'üncü maddesi değiştirilmeli'' TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: ''Anayasa'nın 3'üncü maddesi değiştirilmeli'' Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Yağışlara devam Robot süpürgeler hacklendi: Küfür edip, evcil hayvanları kovalıyorlar Robot süpürgeler hacklendi: Küfür edip, evcil hayvanları kovalıyorlar