Dijital Dünyada Bankacılık Uygulamaları

Bireysel ve kurumsal bankacılık işlemlerini fiziksel şubeye ihtiyaç duymadan yapma imkanı sağlayan dijital bankacılık, teknolojinin kazandırdığı önemli faydalar arasında yer alıyor. Banka müşterileri tablet, telefon ve internet üzerinden para çekme, ödemeler, kredi başvurusu ve başvuru izleme gibi farklı işlemlerini saniyeler içerisinde beklemeden yapabiliyor. Dijitalleşme akımlarına hızlıca ayak uyduran Türkiye İş Bankası, pratik arayüze sahip internet ve mobil bankacılık aplikasyonları ile müşterilerinin her zaman yanında oluyor. Bireysel ve kurumsal bankacılık hizmeti anlamında kendini günden güne geliştiren banka, yeni nesil ihtiyaçların beklentilerine uyum sağlıyor. Yatırımlara devam ettiklerini belirten Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, orta ve küçük ölçekli firmaların pandemi döneminden en az etkilenmesini sağlayacak destek paketleri hazırladıklarını belirtiyor. Ekonomi ve bankacılık alanında uzun yıllar eğitim alan Gamze Yalçın, tecrübelerine ve bilgi birikimine dayanarak sektörün ihtiyaçlarını ön görebiliyor. Piyasa ve banka arasındaki bağı oluşturan Yalçın, sektörün durgunlaştığı pandemi döneminde kobi destek kredisi ile can suyu sağlamayı hedefliyor.

Türkiye’nin Bankasından Kobilere Tam Destek

Yeni nesil müşterilerin ve modernleşen dünyanın ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmek için bankacılık sektöründe, dijitalleşme adımları giderek artış gösteriyor. Zamandan tasarruf sağlayan internet bankacılığı uygulamaları, geleneksel bankacılığın önüne geçmeye başlıyor. Müşterilere birçok avantaj sağlayan mobil ve internet bankacılığı kobi ve bireysel müşterilerin taleplerini en iyi biçimde karşılıyor. Teknolojik altyapıya güçlü yatırım yapan Türkiye İş Bankası, kobi destek paketleri ile orta ve küçük ölçekli firmaların nefes almasını sağlıyor. Sektörün durgunlaştığı dönemde sunulan özel paketlerle, firmalar destekleniyor ve üretimin aksamasının önüne geçiliyor. Yurt dışı ve yurt içinde önemli anlaşmalara imza atan Türkiye İş Bankası, kobi kredisi kampanyası ile piyasaların hareketlenmesini hedefliyor. Pandemi sürecinde etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarına destek vermeye devam edeceklerini belirten Gamze Yalçın, pandemi sürecinde devreye alınan destek paketleri ile zor zamanlarda müşterilerini desteklemeye devam ettiklerini belirtiyor. Ayrıca, yeni bir kaynak sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan anlaşmanın yalnızca kobilere değil ülke ekonomisine katkı sağlayacağı görüşünü aktarıyor.