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E-ticarete yüzde 1 stopaj geldi

E-ticarete yüzde 1 stopaj geldi
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E-ticaret aracılığıyla yapılan mal satışı ve hizmetlerde tevkifat (kesinti) oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre e-ticaret aracılığıyla yapılan mal satışı ve hizmet ifalarında yapılan ödemelerde yüzde 1 tevkifat oranı (kesinti) uygulanacak.

Kimler tevkifat yapmakla yükümlü olacak?

Kararla Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kılınanlar şunlar:

Aracı hizmet sağlayıcıları

Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişilerle elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları
Elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları
Kimlerden tevkifat yapılacak?
Kendilerine yapılan mal ve hizmet bedeli ödemeleri üzerinden aracılık yapanlaraysa tevkifat yapılacak. Onlar şöyle:

Hizmet sağlayıcıları

Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları
Elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcıları
Karar 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girecek.

Böylece stopaj yoluyla yıl içinde kesilen ve ödenen vergiler, kendisinden kesinti yapılan mükelleflerce gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanacak vergiden mahsup edilecek.

 

Etiketler stopaj e-ticaret eticaret e-ticaret ek stopaj düzenleme Resmi Gazete
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