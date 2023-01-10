Emekliye ödenecek ek gösterge ikramiye farkı açıklandı
2022'de emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emekli zammını yüzde 30'a çıkarmasıyla birlikte gündeme gelen 3600 ek gösterge emekli maaşı hesaplamalarında merak edilen ek ödeme miktarı belli oldu
2022'de emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek.
2022'de emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.
İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.
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