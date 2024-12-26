ENAG Başkanı, emekli, memur ve işçiye yapılacak zammı açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, beklentiler altında kalan asgari ücret zammının ardından milyonlarca emekli, memur ve işçinin endişeyle beklediği yeni yıl maaş zammı oranını duyurdu.

Asgari ücretin 2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emeklilere yapılacak zamma çevrildi.

İktidarın yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak açıkladığı ve beklentilerin oldukça altında kalan 2025 yılı asgari ücret sonrasında tüm memur, emekli ve işçiler de yeni yıl zamları için endişelenmeye başlamıştı.

3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte 2023 yılının enflasyonu kesinlik kazanacak. Enflasyonun belli olmasının ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.

Ancak Türkiye'deki tüm emekli, memur ve işçiler 2025 yılı asgari ücret zammının bir gösterge olarak sayılması nedeniyle artık umut ettikleri zammı alamayacağını düşünürken "eyvah" dedirten tahmin Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy'dan geldi.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zam için oran verdi.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy X hesabından yaptığı paylaşımda "Memur, işçi ve emekliye de %10-15 verecekler." ifadelerini kullandı.

Resmi zamlar için geri sayım başladı

3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte 2023 yılının enflasyonu kesinlik kazanacak. 11 aylık enflasyon yüzde 42,91 olarak netleşirken, ekonomistler açıklanacak son veriyle birlikte yıllık enflasyonun yüzde 45 olarak kesinleşmesini bekliyor. Söz konusu rakamın resmen ilan edilmesiyle birlikte ekonomi yönetimi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı için masaya oturacak.



