Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ''Göktepe-2'' adı verilen kuyuda sondaj çalışmalarına başladığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda 'Göktepe-2' adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken, diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz.



Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/oGMVlbGXha — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 23, 2024

DHA