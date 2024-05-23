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Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de sondaja başladı

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de sondaja başladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ''Göktepe-2'' adı verilen kuyuda sondaj çalışmalarına başladığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda 'Göktepe-2' adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken, diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz" dedi. 

DHA

Etiketler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı karadeniz sakarya sondaj
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