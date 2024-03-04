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Geçiş garantili projelerin faturası dudak uçuklattı

Geçiş garantili projelerin faturası dudak uçuklattı
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Karayolları Genel Müdürlüğü, 2024 ve 2028 yıllarını da kapsayan 5 yıllık yol haritasını hazırladı. Planda Yap işlet devret modeli ile yapılan projelere verilecek garantinin miktarı dudak uçuklattı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından hazırlanan beş yıllık yol haritasına göre, Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan otoyol projeleri için 2024-2028 döneminde ödenecek tahmini garanti miktarı 831,9 milyar TL olarak hesaplandı.

KGM'nin yol ağında yapmayı planladığı otoyol uzunluğunu 2028 yılı sonuna kadar 697 kilometreye ulaştırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Ancak, bu projelerin gerçekleşmesi için karşılaşılabilecek riskler arasında, proje güzergahlarında sonradan ortaya çıkan arkeolojik bulgular nedeniyle beklenmedik maliyet artışları ve kamulaştırma ödeneğinin yetersiz kalması gibi durumlar sıralanıyor.

Öte yandan, Yap-İşlet-Devret modelinin, özellikle bazı müteahhitleri fonlama aracı olarak kullanıldığı ve bütçede büyük bir karadelik oluşturduğu eleştirileri de gündemde. Bu modelin kullanılmasının yanı sıra, otoyol projelerinin finansmanında dış kredi yollarının da araştırıldığı ifade ediliyor.

Bu durum, Türkiye'de trafiğe açık ve açılacak otoyollar için devasa bir mali yük anlamına geliyor. Önümüzdeki dört yıl içinde ödenecek tahmini garanti tutarının 831 milyar 979 milyon 613 bin TL olması, bu projelerin bütçe üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

 

Etiketler geçiş garantisi garantili geçiş Garanti devlet garantisi yap işlet devret
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