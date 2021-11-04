Gıda fiyatları 10 yılın zirvesinde: Yağ fiyatlarında rekor!
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün yayınladığı verilere göre, bitkisel yağ fiyatları rekor kırdı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi aylık yüzde 3,2 artarak ekim ayında 133,2’ye ulaştı.
FAO’nun açıklamsına göre, küresel tahıl üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmak üzere ve stoklar daha da düşecek.
REKOR BİTKİSEL YAĞDA
FAO'nun açıkladığı Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise ekim ayında aylık yüzde 9,6 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
MAMADAN SONRA YAĞADA ALARM
Küresel ölçekte bitkisel yağ fiyatlarındaki artış gözlemlenirken; Türkiye'de bebek mamalarının ardından ay çiçek yağlarına da alarm takılmaya başlandı.
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