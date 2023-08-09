  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İstanbul'da toplu taşımaya zam geliyor

İstanbul'da toplu taşımaya zam geliyor

İstanbul'da toplu taşımaya zam geliyor
Güncelleme:

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine cuma gününden itibaren zamlı tarife uygulanacak.

11 Ağustos Cuma günü İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zam artık devreye giriyor. Yeni zamlı tarifeyle birlikte metrobüs ile 3 durak gitmenin maliyeti 15 lira olacak.

Cuma gününden itibaren 6 durak gitmenin maliyeti ise 17 lira 14 kuruş olacak. Metro fiyatları zamla birlikte 15 liraya yükselecek.

Vapur ile seyahatin ücreti de değişiyor. Zamla birlikte bu fiyat cuma gününden itibaren 18 liraya yükselecek.

İstanbul’da zamdan etkilenen bir başka araçsa minibüsler minibüslerde en kısa mesafe 12 lira olurken mesafeye bağlı olarak bu ücret 15 liraya kadar çıkabiliyor.

Etiketler istanbul toplu taşıma zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kuruyan barajın altından bakın ne çıktı
Yolcu gibi zammı da beğenmeyen taksicilere bir ret daha
Altın alımına kota geldi
İşin bilenleri uyardı: Bu araçlarla sıcakta yola çıkmayın!
6 Şubat depremlerinden geriye bunlar kaldı...
Denize gidenler dikkat: Yanlışlıkla yutulan deniz suyunda çıkanlar şoke etti
Devlet okullarında yine kayıt parası skandalı
Elinde 1 gramın altında altın olanlar ne yapacak ?
Hamilelik kilolarını veren Fahriye Evcen'den bikinili pozlar
Yargıtay'dan boşanan çiftler için emsal karar