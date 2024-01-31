İstanbul'un ünlü AVM'si resmen satıldı

Fenerbahçe Üniversitesi, Novada Ataşehir AVM'nin, en az 60 milyon dolarlık bir fiyata tarafından satın aldı.

Novada Ataşehir AVM 60 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldı. Ekonomim yazarı Necla Dalan Novada AVM’nin satışını “Novada AVM’yi Fenerbahçe Üniversitesi satın aldı" başlıklı yazısı ile duyurdu.

Turkmall ve Ataşehir Belediyesi ortaklığında 2013 yılında kapılarını açan 14 bin metrekarelik bir araziye sahip olan Novada Ataşehir AVM Varyap Meridian, Dumankaya İkon, Ağaoğlu, Kent Plus, Up Hill gibi lüks konutlara, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Metropol İstanbul’a beş dakikalık mesafede bulunuyor. Ayrıca, İstanbul Finans Merkezi de Novada Ataşehir’in kuzey batısında inşa ediliyor. Novada Ataşehir AVM, Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Yerleşkesi ile Yeditepe Vakıf Üniversitesi Yerleşkesi’ne de oldukça yakın bir konumda.

Dalan, yazısında Ataşehir'in İstanbul'un en değerli bölgelerinden biri olduğunu belirterek, dev konut ve ofis projelerinin, İstanbul Finans Merkezi'ne yakınlığının bölgenin değerini daha da artırdığını açıkladı.

Dalan'ın yazısında “Bölgede büyük binaların ve ofislerin sık sık el değiştirdiği gözlemleniyor. Geçen yıl, Artaş İnşaat'ın inşa ettiği 38 katlı Avrupa Office Ataşehir binasının, bir Suriyeli iş adamı tarafından 85 milyon dolara satın alınması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ayrıca, Ataşehir'de birçok alışveriş merkezi bulunmaktadır. Metropol İstanbul projesi kapsamında yer alan Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi, bölgedeki en popüler merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak, Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi'nin açılmasıyla birlikte birçok alışveriş merkezi zorluklar yaşamaya başladı; bu sorunlardan biri de Novada Ataşehir AVM oldu.” ifadelere yer verildi.

Dalan’ın yazısının bir bölümü şöyle:

“Ataşehir, İstanbul’un en değerli bölgelerinden biri… Dev konut ve ofis projeleri, İstanbul Finans Merkezi’ne yakınlığı bölgenin değerini daha da artırdı.

Doğal olarak sık sık bölgede büyük binalar, ofisler el değiştiriyor. Örneğin geçen yıl Artaş İnşaat’ın yaptığı 38 katlı Avrupa Office Ataşehir binasını Suriyeli bir iş adamının 85 milyon dolara satın aldığı kulisleri epey meşgul etti. Ataşehir’de birçok alışveriş merkezi de var.

Üç kuleden oluşan Metropol İstanbul projesinde yer alan Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi şu anda bölgedeki en popüler merkezlerden… 250 mağazanın bulunduğu Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi açılınca birçok alışveriş merkezi sıkıntı yaşadı. Bunlardan biri de Novada Ataşehir AVM oldu.

Turkmall ve Ataşehir Belediyesi ortaklığında 2013 yılında kapılarını açan Novada Ataşehir AVM, son dönemde belediyenin nikah salonu olarak kullandığı bir yer haline geldi. 14 bin metrekare arsası olan Novada Ataşehir AVM; Varyap Meridian, Dumankaya İkon, Ağaoğlu, Kent Plus, Up Hill gibi lüks konutlara, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Metropol İstanbul’a beş dakikalık mesafede yer alıyor.

Öğrendim ki geçen hafta Novada Ataşehir AVM satılmış. Satın alan da Fenerbahçe Üniversitesi. Metropol İstanbul’da kiracı olan Fenerbahçe Üniversitesi bu satın almayla önümüzdeki aylarda kendi binasında hizmet vermeye başlayacakmış. Satışın kaç paraya gerçekleştiğine ilişkin biraz araştırma yaptım. Emlak çevrelerinde şu anda en kötü alışveriş merkezinin metrekare yatırım bedeli 1000 dolar civarında olduğu belirtiliyor. Novada AVM’nin de en az 60 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldığı konuşuluyor." (KAYNAK)

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