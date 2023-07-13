KKM büyüklüğü 2.8 trilyon lirayı aştı
BDDK verilerine göre, kur korumalı mevduat büyüklüğü 2.8 trilyon lirayı aştı.
BDDK'nın haftalık verilerine göre geçen hafta KKM hacmi yaklaşık 108 milyar lira artarak 2 trilyon 846 milyar 675 milyon liraya ulaştı.
Verilere göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, aynı haftada 11,6 trilyon liradan 11,7 trilyon liraya çıktı.
7 Temmuz haftasında bankacılık sektörünün kredi büyüklüğü 9 trilyon 986 milyardan 9 trilyon 996 milyar liraya yükseldi.
Takipteki alacaklar ise 168,1 milyar liradan 168,9 milyar liraya ulaştı.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduatın yaklaşık yüzde 24'ü KKM'de bulunuyor.
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