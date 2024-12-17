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KKTC'den gelecek eşyalara AB tarifesi uygulanacak

KKTC'den gelecek eşyalara AB tarifesi uygulanacak
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Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile KKTC'den gelen eşyadan, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen eşyalara yönelik vergi oranlarında yeni bir düzenleme yapıldı.

Buna göre KKTC'den doğrudan gelen ve Türkiye ile KKTC arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşmasının 6. maddesinde belirtilen kriterleri taşıyan eşyadan, AB ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren kararın hükümlerini ise Ticaret Bakanı yürütecek.

Konuyla ilgili Resmi Gazete kararı şöyle:

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden doğrudan gelen eşya için 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

MADDE 2- (1) Bu Karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşması ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya

MADDE 3- (1) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62 nci maddesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden doğrudan gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşmasının 6 ncı maddesinde belirtilen kriterleri taşıyan eşyadan, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

MADDE 4- (1) Bu Kararda düzenlenmeyen hususlarda 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar hükümleri uygulanır.

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer alan hususlarda düzenleme yapmaya ve gerekli görülecek her türlü tedbiri almaya, özel ve zaruri durumları değerlendirerek sonuçlandırmaya, Bakanlık yetkilidir.

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile KKTC'den gelen eşyadan, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Etiketler Resmi Gazete kktc eşya vergi maktu vergi
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