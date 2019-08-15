Mikrofon kazasının ardından Türk-İş Başkanı Atalay'a istifa çağrısı

Türk-İş'e bağlı Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, "AKP'ye bağlı bir kurumun şube müdürü gibi davranıyor" diyerek Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ı istifaya davet etti.

Hükümet ile Türk-İş arasında kamu işçilerinin 2019 - 2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmenin imzalandığı sırada Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile yan yana oturan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, mikrofonun açık olduğunu fark etmeyerek, "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" dedi.

İŞÇİYİ SATMAKLA SUÇLANDI

Maaşı 3500 liranın altında olan kamu işçileri için 150 lira iyileştirme ile yüzde 8+4'lük zammı kapsayan sözleşmenin imzalandığı sırada açık mikrofondan duyulan Atalay'ın sözleri, bir çok kesimin tepkisine neden oldu. Atalay, işçiyi satmakla suçlandı.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Türk-İş Başkanı, FOX TV'de katıldığı programda, tepki çeken sözlerini "Ben işçileri utandıracak bir şey yapmadım. Beni tanıyan , bizim geçmişimizi bilenler tanır. Biz her zaman işçilerden yana olduk, olmaya da devam edeceğiz" diyerek savundu.

TÜRK-İŞ'İ AK PARTİLİ YAPMAKLA ELEŞTİRDİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın sözleri ve imzalanan toplu iş sözleşmesini Türk-İş'e bağlı Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Independent Türkçe'ye değerlendirdi.

Ergün Atalay'ın Türk-İş'i AK Partili yapmakla suçlayan Türkel, "Ergün Atalay'ın başında bulunduğu Türk-İş'in politikalarını maalesef tasvip etmiyoruz. AKP'ye bağlı bir kurumun şube müdürü gibi davranıyor" dedi.

BELİRLENEN ZAM ORANINA TEPKİ

Kamu işçileri için imzalanan toplu sözleşmede anlaşılan yüzde 8+4'lük zam oranının özel sektördeki toplu iş sözleşmelerini de olumsuz etkileyeceğini söyleyen Türkel, zam oranının yüzde 25 civarında olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

TARİHTE BİR İLK OLMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Türk-İş'in tarihinde ilk kez enflasyon oranının altında bir zamla toplu iş sözleşmesi imzaladığını da sözlerine ekleyen Türkel, şunları söyledi:

Türk-İş'in eli bu dönemde çok güçlüydü. Bir taraftan hayat pahalılığı, bir taraftan işsizlik almış başını giderken, diğer taraftan da hükümetin içinde bulunduğu oy kaybı Türk-İş için bir avantaj olmalıydı.

İSTİFAYA DAVET ETTİ

Atalay'ı hükümetten korkarak sendikacılık yapmakla suçlayan Türkel, Türk-İş Başkanı'nın koltuğunda oturabilmek için AK Parti'ye diyet ödediğini de savundu. Tekgıda-İş Başkanı Türkel, "Ergün Atalay ve Türk-İş yönetimi derhal istifa etmelidir. İşçilerin önünü açmalıdır." dedi.

Zam pazarlığında mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı'ndan açıklama