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Milyonlarca kişi bekliyordu: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Milyonlarca kişi bekliyordu: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı
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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 5'inci dilim kapsamında üreticiye 36 milyon ödeme yapacak.

Milyonlarca çiftçinin beklediği haber geldi. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) tarafından güzel haber verildi. Yarından itibaren 36 milyon lira banka hesabına geçiyor.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, 16-29 Aralık 2023'te teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olan 36 milyon liralık ödemeler, ortaklar tarafından 5 Ocak Cuma günü itibarıyla Ziraat Bankası ATM'lerinden çekilebilecek.

36 MİLYON TL ÖDENECEK

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, iri danelerde ortalama alım fiyatının 91,50 lira olduğunu belirterek

Etiketler ödeme hesap yatma
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