Milyonları ilgilendiren torba yasa Meclis'te: Kira gelirinde vergi istisnası kalkıyor

Vergi düzenlemelerini içeren 36 maddelik kanun teklifi AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. 1 Ocak 2026'da hayata geçirilmesi beklenen düzenlemeninin detaylarını Vergi Uzmanı Ozan Bingöl anlattı.

AK Parti, 36 maddeden oluşan 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Söz konusu düzenlemenin 1 Ocak 2026'da hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kanun teklifinde öne çıkan maddeler şöyle:

Kira gelirlerinde istisna kalkıyor: Emekli, malul, dul ve yetimler hariç, mesken kira gelirlerinde uygulanan vergi istisnası kaldırılıyor.



Konut kredisi faizi indirimi sona eriyor: Ev alırken kullanılan konut kredilerinin faizleri, kira gelirinden düşülemeyecek.



4. dönem geçici vergi geri geliyor: Dördüncü dönem geçici vergi beyanı geri gelecek. 2025 yılı gelir ve kazançlarına uygulanacak



Tapu harcı cezası artırılıyor: Tapu işlemlerinde vergi ziyaı cezası %25’ten %100’e çıkarılıyor.



Yatırım fonlarına vergi geliyor: Portföyünün en az %51’i Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları da vergi kapsamına alınacak.



Bazı mesleklere yıllık harç: Ruhsatla çalışan belirli meslek gruplarına yıllık harç uygulanacak. Büyükşehirlerde ve nüfusu 30 binin üzerindeki yerlerde bu tutar bir kat artırımlı alınacak.



Noter harcı değişiyor: Araç tescil ve devir işlemlerinde maktu değil, nispi harç sistemine geçiliyor. Buna göre binde 2 oranında harç alınacak, ancak tutar 1.000 TL’nin altında olamayacak.



Vakıf üniversitelerine sınırlama: Vakıf üniversiteleri artık öğrenim ücretlerini keyfi şekilde artıramayacak, belirli bir orana bağlı kalacak.



İmalat sektörüne teşvik indirimi: İmalat sektöründe uygulanan 4 puanlık SGK prim teşviki 2 puana düşürülecek.

VERGİ UZMANI OZAN BİNGÖL DETAYLARI ANLATTI

Nevşin Mengü'nün YouTube programına katılan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni vergi paketini değerlendirdi. Bingöl, kira gelirlerindeki istisnaların kaldırılması ile ilgili şunları söyledi:

"Yani bu yıl kira geliri beyannamenizi verirken son kez bu istisnadan 47.000 TL'lik bu istisnadan faydalanacaksınız. 2026'dan sonra bu torba yasa mecliste kabul edilirse 1 Ocak 2026'dan sonra elde edeceğiniz kiralarda artık istisnayı dikkate almayacaksınız. Böyle bir istisna olmayacak. Birkaç hususi durum dışında işte emekli aylığı, dul yetim aylığı, malul aylığı alanlar haricindekiler. Kira geliri elde eden vatandaşlar örneğin aylık yıllık ortalama bir kira 1,5 kirasını vergi olarak devlete öderdi. Ortalama buna denk geledi. Artık bu istisnadan vazgeçilmesiyle birlikte yaklaşık iki kirayı devlete vergi olarak ödeyecek, 2026'dan sonra"

"DAHA FAZLA VERGİ ÖDENECEK"

Kirayı verilen evin, konut kredisi ile alımında, konut kredisinin faizlerini gerçek kira gideri yöntemini seçtiğinde kira gelirinden düşebiliyordu. Söz konusu düzenlemenin hayata geçmesi durumunda bu ihtimalin olmayacağını belirten Bingöl, "Bu yasa diyor ki artık faizlere de düşemeyeceksin. Yani bu da yine doğal olarak dolaylı yoldan daha fazla vergi ödemesinin yolunu açıyor. Vatandaşın kira geliri elde eden vatandaşlar için" ifadelerini kullandı.

Araç alım satımında yapılacak olan düzenleme ile ilgili Bingöl, şunları açıkladı:

Araç alım - satımlarında ister sıfır araçta ister ikinci elde noterde bin TL'den az olmamak kaydıyla maktu harçtan vazgeçilip nisbi harca geçildi. Yani binde ikisi kadar alım satım bedelinin binde ikisi kadar artık nisbi harç uygulanacak. Örneğin, bugün geldim arabamı satıyorum sen de alıyorsun. İkinci el bir araç 2 milyon. Torba yasa Meclis'ten geçerse biz bu aracı noterden alıp satarken bunun binde 2'si yani 4 bin TL harç ödeyeceğiz"

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılı bütçe planlamasının Meclis'e geldiğini kaydeden Bingöl, "2026 yılında bizlerden 15,6 trilyon lira vergi toplayacaklar" dedi.

Bingöl, bütçe planlamasından asgari ücretin ne kadar olabileceğini de hesapladığını belirterek şu cümleleri kurdu:

"2026 merkezi yönetim bütçesi bize bazı ipuçları veriyor. Bu ipuçlarından bir tanesi de vergi harcamasındaki artışın aslında asgari ücret istisnasından kaynaklı olarak asgari ücret artışına yansıyacak oranını da veriyor. Asgari ücrette önümüzdeki yıl yapılacak artışın yüzde 18 ile yüzde 22 arasında olacağını, bunun da yansımasının net asgari ücrette 26 bin TL ile 27 bin TL civarında olacağını buradan söylemiş olmak kehanet olmaz"