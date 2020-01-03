Motobike Istanbul 2020 için heyecan artıyor

Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği olan Motobike Istanbul fuarı, sektörle 12. buluşmasına hazırlanıyor. 20 – 23 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de düzenlenecek olan fuarın erken dönem biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu. Her yıl güçlü sponsorları ile kapılarını açan Motobike Istanbul’un bu yıl Ana Sponsoru madeni yağ sektörünün dev markası MOTUL olurken, Garanti BBVA fuarın Platinum ve Academy Sponsoru, Aytemiz Akaryakıt Sponsoru, Quick Sigorta Sigorta Sponsoru, OMM ise Eğitim Sponsoru oldu.

Motobike Istanbul 2020 yine süprizler ile çok renkli

Önde gelen motosiklet markalarının lansmanlarının gerçekleşeceği fuarda, her yıl olduğu gibi ziyaretçiler yeni modelleri ilk kez yakından görme fırsatını yakalayacaklar. Messe Frankfurt İstanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Dünyanın lider fuar organizatör şirketi Messe Frankfurt’un portföyündeki ilk motosiklet fuarı olan, sektörün en önemli organizasyonu Motobike Istanbul’a ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her yıl bir adım daha ileri götürmeyi hedeflediğimiz Motobike Istanbul’da 2019 yılında 255 katılımcı 99,231 ziyaretçi ile bir araya geldi. Türkiye’de motosiklet ve bisiklet pazarının gelişimi için sektörün önde gelen dernekleri MOTED (Motosiklet Endüstri Derneği) ve MOTODER (Motosiklet Sanayicileri Derneği), ana sponsorumuz Motul, sponsorlarımız Garanti BBVA, Aytemiz, Quick Sigorta ve OMM ile işbirliği içerisinde Şubat ayında 12.kez kapılarını açacak olan fuar, yurt içi ve yurt dışından motosiklet ve bisiklet severleri ağırlayacak. Bir çok prestijli markanın lansmanları ile birlikte ziyaretçilerimizi pek çok yenilik bekliyor olacak. Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Motobike Academy kapsamında birbirinden ilgi çekici ve bilgilendirici seminer ve konferanslar düzenlenecek, gösteri alanında ise motosiklet şovları ve sürpriz etkinlikler ile ziyaretçiler fuar boyunca keyifli ve heyecan dolu anlar yaşayacaklar.” dedi.

Erken dönem avantajlı biletler Biletix’te!

Biletix üzerinden satışa sunulan motosiklet ve bisiklet sektörünün en önemli buluşma noktası olan Motobike Istanbul'un biletleri bu yıl yine erken dönem avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu. Erken dönem avantajlı fiyatları kaçırmak istemeyen tüm ziyaretçiler fuar biletlerini Biletix internet sitesi üzerinden ve tüm Biletix satış noktalarından satın alabilirler. Ayrıca biletler öğrenci ve kadınlara özel olarak, Perşembe ve Cuma günleri %50 indirimli olarak satılıyor.

Ayrıntılar için Motobike Istanbul’un resmi web sitesi ile facebook, instagram ve twitter hesaplarını takip edebilirsiniz.